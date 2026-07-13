Haluk Levent'in kaçış güzergahı ortaya çıktı: Planlar hızla değişmiş

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Tokaz'ın anlattıkları şu şekilde oldu:

Sıcak başlıklardan biri şüphesiz Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma. Biz de kendi kaynaklarımızdan bu soruşturmaya ilişkin hakikaten çok özel ve ilginç detaylara ulaştık diyebilirim. O detaylardan bahsetmek isterim. Şimdi üç ayrı suçlama var: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği ve aynı zamanda da Dernekler Kanunu'na muhalefet.

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Şimdi tabii en çok merak edilen hususlardan biri şuydu: Başsavcılığın flaş bir şekilde verdiği bu gözaltı kararı acaba gerçekten ani başlayan bir soruşturma neticesinde mi verildi? Yoksa çok uzun süredir aslında Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın teknik ve fiziki takibi altında mıydı? Cevap; ikinci ifadem. Neden? Çünkü şimdi savcılık çok gizli bir soruşturma süreci yürüttü. Deyim yerindeyse hem Haluk Levent'in kendi faaliyetleri teknik olarak, aynı zamanda da sahibi olduğu, kurucusu olduğu Ahbap Derneği içerisindeki hesap hareketlilikleri eş zamanlı olarak incelendi.

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BİLETLERİ İPTAL EDİLİNCE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Gözaltı kararına giden süreçte de ilginç bir süreç yaşandı. Normalde bu cuma, yani 17 Temmuz Cuma günü Haluk Levent'in İstanbul Ataşehir'de sahne alacağı bir yer var. Günler öncesinden biletlerinin satışa çıktığı ve yapılması planlanan bir konserden bahsediyoruz. Savcılık soruşturma sürecini yürütürken bu konseri da takip ediyor. Sonrasında, esrarengiz bir şekilde biletlerin satışlarının iptal edildiği, dolayısıyla konserin iptal edildiği bilgisine ulaşılıyor. Vatandaşlara hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 17 Temmuz'da gerçekleşecek sahnesi iptal ediliyor. Hal böyle olunca savcılık makamları da şüpheleniyor bu durumdan ve Haluk Levent teknik bir takibe alınıyor.

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İSTANBUL'DAN ALMANYA'YA UÇACAKTI, ROTASINI BURSA'YA ÇEVİRDİ

Bu sürecin yaşanmasının hemen ardından da perşembe günü, savcılığın talimatıyla ve yine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Haluk Levent hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı veriliyor; ancak Haluk Levent bundan habersiz. Sonrasında teknik olarak inceleniyor, fiziki olarak takipteydi Haluk Levent. İnceleniyor, takip ediliyor ve Haluk Levent'in İstanbul Havalimanı'na Almanya uçuşlu bir uçakla seyahat etmek için gittiği tespit ediliyor. Haluk Levent, Almanya'ya uçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği sırada hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağını öğreniyor ve rotasını hemen Bursa'ya çeviriyor. Bursa'dan nereye gideceği tespit ediliyor? Bursa'dan İzmir'e geçerek, İzmir'den de deniz yoluyla bir kaçış rotası hazırladığı yönünde bir tespit yapıyor savcılık ve hemen operasyonun düğmesine basılıyor ve Haluk Levent gözaltına alınıyor.

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DERNEK FALİYETLERİ İLE GAYRİMEŞRU FALİYETLERİ MASKELEDİ İDDİASI

Şimdi burada özellikle Başsavcılığın üzerinde durduğu husus şu; Ahbap, kamuya yararlı bir dernek olma yolunda bir vizyon çizgisi içinde ilerlediğini ifade ediyor, böyle bir yansıtma söz konusu. Ancak bu 'kamuya yararlı dernek' adı altında Haluk Levent'in bir takım gayrimeşru faaliyetlerini maskelediği; dernek çalışanları aracılığıyla, üçüncü kişiler aracılığıyla para hareketlerini oradan yürüterek, bağış adı altında kişisel hesapları sanki AHBAP'ın banka hesaplarıymışçasına, kişilere bu hesaplar aracılığıyla bağış yaptırarak aslında tamamen bir kişisel zenginleşme, bir kumar süreci gibi bir dizi iddia söz konusu. Çok kapsamlı bir süreçten burada bahsediyoruz ve çok uzun uzadıya, yani uzun bir zaman aralığı içerisinde devam eden bir soruşturma olduğunu bunun, biz edindiğimiz kaynaklarımızla yaptığımız görüşmelerden anlıyoruz.

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Kardeşine varana kadar uzanan bir aklama süreci söz konusu. Aklamayla ilgili ciddi tespitler var. Sadece taşınmazlar değil, kripto varlıklar üzerinden de bu bağış adı altında toplanan paraların aklandığı, yurt dışına kaçırıldığı iddiaları var.

TIR PARKINA GELDİĞİ İDDİASI

CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ ise sanatçı Haluk Levent'in hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını öğrendikten sonra Bursa'daki bir TIR garajına gittiğini anlattı. Uludağ, şu bilgileri verdi:

Haluk Levent'in kaçış hareketi başlayınca operasyonu öne aldığı anlaşılıyor ve 17 Temmuz günü konseri olan Haluk Levent, konserin iptal edilmesi süreciyle birlikte savcılık düğmeye basmış. Anladığımız kadarıyla Haluk Levent son dönemde çok fazla gündeme gelmeye başlamıştı. Bir Portekizli mankenin ifadesinde de yine Haluk Levent'in ismi geçmişti. Şile Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti, orada yine bu soruşturmada da adı geçen Haluk Levent'in asistanı orada tutuklanmıştı, kardeşi orada tutuklanmıştı ve yine depremzedeler için yapılması planlanan evlerin yapılmadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Hatta Haluk Levent kendince birtakım savunmalar yapmıştı ve demişti ki "Ben yakında bırakacağım bu işleri" gibi birtakım söylemlerde de bulunmuştu. Biz de anlamıştık orada bir şeyler döndüğünü, anlamıştık.

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TEKNİK TAKİPTEYDİ

Fakat savcı anladığımız kadarıyla teknik takip yapmış, araştırma yapmış ve konserin 17 Temmuz günü konserin iptal edilmesiyle birlikte savcılık düğmeye basmış. Teknik takip yapmış, izleme almış ve her ihtimale karşı Haluk Levent yurt dışına kaçmasın diye de ne yapmış? Yurt dışına çıkış yasağı koymuş.

Peki Haluk Levent ne yapmış? Tam da beklenildiği üzere yurt dışına çıkmak için önce İstanbul Havalimanı'na gelmiş ve buradan nereye gitmeyi planlamış? Planlı şekilde Almanya'ya gitmeyi planlamış. Fakat yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğrenince bu kararından vazgeçmiş ve ne yapmış? Tekrar gelmiş buradan Yalova'dan geçmiş ve Bursa'ya bir tır parkına gelmiş. İlginç değil mi? Yani Haluk Levent, yani milyarlarca liralık yardım toplayan ve artıyor ve en çok, en çok güvenilir isimler arasında işte 6 Şubat depremiyle toplumun gönlünde taht kurmuş bir isimden bahsediyoruz. Ve nereden geliyor? İstanbul Havalimanı'ndan çıkıyor ve Bursa'daki tır parkına gidiyor.

TIR'DAN SONRA YATA GEÇECEKTİ

Soruşturmacı birimler, savcılık anladığımız kadarıyla teknik takip devam ediyor ve bunun buraya geldiğini anlayınca da harekete geçiyorlar ve Haluk Levent'i burada, Bursa'daki tır parkında gözaltına alıyorlar. Buradan Bir TIR'a binip İzmir'e gelip bir yatla çıkış yapıp yurt dışına kaçacaktı.