AHBAP soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı! Haluk Levent’in evlilik vaadi milyonlarına neden oldu

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AHBAP Derneği’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılık ve hakimlik sorgularının ardından Haluk Levent’in de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgularında ilginç detaylar yer aldı.

“HALUK LEVENT İLE İSVİÇRE’DE EVLENDİK, BENİ KANDIRDI”

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Şüphelilerden Nurdan Eriş hakimlik sorgusunda Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre’de tanıştığını söyleyerek, “Benim orada kurulu bir işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre’de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı” dedi. Haluk Levent ile 2018 yılında evlendiklerini anlatan Eriş, “Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika’daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, ‘borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var’ diyordu. Bir kere de AHBAP’a para gönderdim” dedi.

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“ŞU AN KENDİMİ SALAK OLARAK HİSSEDİYORUM”

Nurdan Eriş savunmasının devamında, “Ben yurtdışında yaşadığım için beni saf bulmuştur. O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah beye ve Zafer Yay’a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, ‘bir şey kalmadı’ dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum” dedi.

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“İNANDIM, MAĞDUR KIZLARI KURTARIYORDU”

“Birkaç sene önce benden Türkiye’ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdi, ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim, okul parası, geçinme parasını da gönderdim. Şimdi eski şirketime geri girdim, oradan bir gelirim vardır. Ben artık senden para istemiyorum dedim, benim borçlarımı kapat dedim sadece, 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu” dedi.

“VARLIKLI OLDUĞUMU ANLAYINCA HER GÜN ARAMAYA BAŞLADI”

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Nurdan Eriş’in ardından şüpheli Sevda Kurt hakimlik sorgusuna girdi. Haluk Levent’e 90 milyon TL borç verdiğini söyleyen Kurt’un ifadesi de dikkat çekti. Yaklaşık 20 yıl Amerika’da yaşadığını söyleyen Kurt, “Sonrasında Türkiye’ye dönme kararı aldım. Haluk bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP’a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk beyle bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı” dedi.

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“EVLENECEĞİZ DİYORDU EVLİ OLDUĞUNU NEZARETHANDE ÖĞRENDİM”

Haluk Levent’in kendisini yemeklere ve konserlerine davet ettiğini anlatan Sevda Kurt, “Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika’daki paralarımı buraya aldım” dedi.

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“BENİM EVLİLİK HAYALLERİM ÇALINDI”

Aldığı paraları Haluk Levent’in isteği üzerine başkalarına havale ettiğini anlatan Kurt, “Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım” dedi.

Tutuklanmaları talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Nurdan Eriş tutuklanırken, şüpheli Sevda Kurt ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.