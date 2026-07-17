Haluk Levent’in eşi de sevgilisi de şüpheli... İsviçre’de evlendiği Nurdan Eriş: Kendimi salak gibi hissediyorum

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

AHBAP Derneği’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin sulh ceza hâkimliğinde yapılan sorgularında ilginç detaylar yer aldı. Şüphelilerden tutuklanarak cezaevine gönderilen Nurdan Eriş (58) hâkimlik sorgusunda Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre’de tanıştığını söyleyerek, “Benim orada kurulu bir işim vardı. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre’de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı” dedi.

ŞİRKETİMİ SATTIM ONA PARA YOLLADIM

Haluk Levent ile 2018 yılında evlendiklerini anlatan Eriş, “2018’de şirketimi sattım. Ondan önce de Amerika’daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, ‘Borcum var, ödemem lazım, peşimde tefeciler var, mafya var’ diyordu. Bir kere de AHBAP’a para gönderdim” diye konuştu.

Haberin Devamı

DAHA GEÇEN HAFTA BORÇ İSTEDİ, ‘KALMADI’ DEDİM

Nurdan Eriş savunmasının devamında, şunları söyledi: “Yurtdışında yaşadığım için beni saf bulmuştur. O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah Bey’e ve Zafer Yay’a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, ‘Bir şey kalmadı’ dedim. Ne yapacağını sordum. ‘Çek davasından dolayı oraya para lazım’ dedi. Ben de ‘Kalkacak mı, toparlayacak mısın’ dedim. Bana ‘Evet’ dedi. ‘Konserlerim devam edebilir’ dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye’ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdi, ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim, okul parası, geçinme parasını da gönderdim. Şimdi eski şirketime geri girdim, oradan bir gelirim var. ‘Ben artık senden para istemiyorum, benim borçlarımı kapat’ dedim sadece. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı Haberi görüntüle

HALUK LEVENT DAHİL 18 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hâkimliğindeki sorgularının ardından Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil, asistanı Yeliz Kaya, bir dönem İdari ve Mali İşler Müdürü olan dernek üyesi Emrah Gödeliner, organizasyon sorumlusu Zafer Yay, Levent’e 1.5 milyon dolar verdiğini öne süren Avukat Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Arif Sevik, Erkin Köse ve Sait Köse tutuklandı.

19 ADLİ KONTROL

Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu, Yasin Meydaneri, Sevda Kurt, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük, Recep Sancak, Berk Ulu, Mert Ulu, Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca yurtdışına çıkış ve imza şeklinde adli kontrolle, Levent’e 70 milyon dolar verdiğini söyleyen işinsanı Esin Önder Çağlayan ise ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest kaldı.

Haberin Devamı

VARLIKLARINA EL KOYULDU

AHBAP Derneği’nin ve dosya kapsamındaki şüphelilerin malvarlıklarına tedbiren el koyuldu.

SEVGİLİSİ SEVDA KURT: EVLENELİM DEDİ 90 MİLYON TL BORÇ VERDİM

- Şüphelilerden Sevda Kurt, hakimlik sorgusunda “Varlıklı olduğumu anlayınca beni her gün aramaya başladı. Benimle evleneceğini söylüyordu. Ona 90 milyon TL borç verdim. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim” diye konuştu.

SORUŞTURMA kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Sevda Kurt (51), yaklaşık 20 yıl Amerika’da yaşadığını söyledi ve “Sonrasında Türkiye’ye dönme kararı aldım. Haluk Bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP’a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk Bey’le bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Başsavcılıktan AHBAP açıklaması: 6 Şubat depremi için toplanan bağış ve yardımlar araştırılıyor Haberi görüntüle

HAYALLERİMİ DE ÇALDI

Haluk Levent’in kendisini yemeklere ve konserlerine davet ettiğini anlatan Sevda Kurt, “Bana, ‘Evleneceğiz, çocuk yapacağız’ dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben, kendisine inandım. ‘Borçları ödersek evleneceğiz’ dedi. Ben de Amerika’daki paralarımı buraya aldım” diye konuştu. Aldığı paraları Haluk Levent’in isteği üzerine başkalarına havale ettiğini anlatan Kurt, şunları söyledi: “Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da inandı kendisine, bana yine ‘Evleneceğiz’ dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım.”

Haberin Devamı

HAKİMLİKTE BÖYLE DEDİ: ‘AHBAP’TAN BİR LİRA BİLE BANA GEÇMEDİ’

Haluk Levent’in sulh ceza hakimliğindeki sorgusu ortaya çıktı. “İçinde bulunduğum durumun sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in AHBAP’tan para çalınmasına ilişkin halkı yanıltıcı açıklaması neticesinde yaşandığı kanaatindeyim” diyen Levent, soruşturma dosyasında bahsi geçen 80 Milyon TL’nin daha önce de belirttiği gibi karar defterine işlendiğini söyledi ve “Yönetim kurulu kararı ile verildiği halde dosyada bu paranın uhdemize geçirildiği gibi gösterilmesi akıl almaz bir durumdur. Ben bu hususla ilgili bakanımız tarafından açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

BASKILAR GÖRDÜK, ÇİLELER ÇEKTİK

Dernekten bir lira dahi uhdesine geçirmediğini söyleyen Levent, şunları söyledi: “Kesinlikle dernekten bir lira dahi uhdeme geçirmiş değilim. Ben hiçbir suç işlemedim. Suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. AHBAP Derneği üzerinde 2023 yılından itibaren baskılar gördük. 3 yıldır çileler çektik ama bunları ifade edemedik. Korkularımız, kaygılarımız ‘ya derneğe el konulursa’ korkusu bizleri hep susmaya itti. Dönem dönem kimi bakanlıkların kimi bakan yardımcıları ile şirketler arasında gönderildik, getirildik. Hükümet organlarının birçok politikacısı AHBAP Derneği’ne aracılar gönderdi. İki buçuk yıldır sistematik olarak yapacağımız birçok yardım zarara uğratıldı. Bu konuda son olayla anlaşıldı ki olmayan bir para üzerinden ‘çaldı’ denilip yıpratılmaya çalışılıyoruz. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim.”

SAVCILIĞIN TESPİTİ: ŞAHSİ ZAAFLARI ŞÜPHE YARATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tutuklamaya sevk yazısında, Haluk Levent tarafından kurulan ve hukuken kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımayan Ahbap Derneği’ne, özellikle 2023’te yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla maddi yardımların yapıldığı belirtildi. Dernek için toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı, toplanan bu yardımların amacına ulaşma faaliyetlerinin tüm koordine ve organizasyonunun genel olarak Haluk Levent tarafından yönetildiği öne sürüldü. 2023 yılından sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek Haluk Levent’in şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği ifade edildi.

Sevk yazısında, “Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında, Ahbap Derneği’nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürmekte olduğu anlaşılmıştır” denildi. Bu nedenlerle de Haluk Levent’in üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtildi.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan soruşturmaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verildiğini kaydetti.