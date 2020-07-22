Haluk Levent’e tepki yağdı: Suçu kadına yüklüyor

Daha sonra özür dileyerek tweet’ini silen Haluk Levent, tepkiler devam edince ise yeniden paylaştı. Peki kadınlar neden bu sözlere tepki gösterdi? İşte yanıtı:

NEDEN KADINLARA SESLENDİ

Canan Güllü (Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı): Merak ediyorum, neden Haluk Levent erkeklere seslenmedi de kadınlara seslendi? Topluma mal olmuş bir sanatçının bu toplumun erkeklerinin faili olduğu şiddet olaylarının sonucunu kadınlara bağlamaması gerekiyor. Kızlara sesleniyorum demek yerine hemcinslerime sesleniyorum demesi gerekirdi. “Hemcinslerim yakmayın, kesmeyin, dövmeyin, toprağa gömmeyin onun yerine karşılıklı saygı gösterin” deseydi bugün Türkiye daha farklı bir yer olurdu.

SORUMLULUĞU YIKIYOR

Seda Yılmaz (Yazar): Haluk Levent’in yaptığı açıklamalar, baştan sona kadınlara akıl veren bir tonda olduğu için kendisine haklı bir tepki gösterildi. Kadınlar yanlış erkekleri seçtikleri için öldürülmüyorlar. Böyle söylemek kadın cinayetlerinin sorumluluğunu kadınların üstüne yıkmaktır. Suçu mağdurda aramanın bin bir çeşidi var biliyorsunuz... Öyle giyinmeseydi, orada gezmesiydi, şunu içmeseydi... Bunların tümü kadınların bu ülkede korku içinde yaşamalarına sebep oluyor.

EMPATİ KURMAMIZ GEREK

Suna Özlem Mutlu (Aktivist-Nörolog): Psikolojik veya fiziksel şiddet, taciz ve tecavüz durumlarında, bu suç niteliğinde davranış ve eylemlerin sebebinin kadınların hayat tercihleri ve ilişki seçimleri olarak görülmesine doğru bir eğilim ortaya çıkıyor. Sosyal medya sayesinde de bu fikirler hızla yayılıyor, bu durum çok rahatsız edici. Öncelikle bu tür davranış ve eylemlerde faille değil, mağdurla empati kurmamız gerekiyor, en iyi niyetli kadına destek tweetlerinde bile bazen bunun tam tersine şahit oluyoruz.