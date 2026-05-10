×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Haluk Levent, Tunceli konserinde Gülistan Doku’yu unutmadı

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Levent#Tunceli Konseri#Gülistan Doku
Haluk Levent, Tunceli konserinde Gülistan Doku’yu unutmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 05:22

Tunceli'de ‘Mameki Fest Gençlik’ etkinlikleri kapsamında sahne alan Haluk Levent, 6 yıldır kayıp olan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku’nun posterini açıp, türkü seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde kalabalık hep bir ağızdan ‘Gülistan Doku’ sloganı attı.

Haberin Devamı

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen ve 3 gündür süren ‘Mameki Fest Gençlik’ etkinlikleri kapsamında, Munzur Nehri kıyısındaki Mameki Parkı’nda Haluk Levent, konser verdi.

Akşam saatlerinde sahneye çıkan Haluk Levent, konser sırasında 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku’nun fotoğrafının yer aldığı posteri açarak türkü seslendirip, aileye destek mesajı verdi. Bunun üzerine alandaki kalabalık uzun süre ‘Gülistan Doku’ sloganları attı.

Haluk Levent, Tunceli konserinde Gülistan Doku’yu unutmadı

‘ACILI ANNESİNİN YANINDAYIZ’

Sahneden kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Haluk Levent, “Bütün ülke olarak duyarlıyız Gülistan kızımıza. Acılı annesinin yanındayız. Ben özellikle savcılığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

Konuşmasının ardından Haluk Levent, sözleri Yusuf Hayaloğlu’na, bestesi ise Ahmet Kaya ait ‘Hani Benim Gençliğim Nerede’ şarkısını konsere katılanlarla birlikte seslendirdi.

Haluk Levent, Tunceli konserinde Gülistan Doku’yu unutmadı

Haluk Levent, Tunceli konserinde Gülistan Doku’yu unutmadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haluk Levent#Tunceli Konseri#Gülistan Doku

BAKMADAN GEÇME!