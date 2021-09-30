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Haluk Levent, Rus Kızılordusu Korosu'yla konser verdi

#Haluk Levent#Rus Kızılordusu Korosu#Konser
Haluk Levent, Rus Kızılordusu Korosuyla konser verdi

Haluk Levent, Rus Kızılordusu Korosu eşliğinde Ankara'da konser vererek, Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi.

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ATO Congresium'daki konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkho, yaptığı açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, "Rusya ve Türkiye arasındaki ilişki, bitmeyen bir şarkı gibi." dedi.

Haluk Levent'in aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği konserde, Rus marşlarına da yer verildi.

Ankaralılar konsere yoğun ilgi gösterdi.

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#Haluk Levent#Rus Kızılordusu Korosu#Konser