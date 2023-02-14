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Haluk Levent, Pazarcık'ta kaza geçirdi: 'İyiyim' paylaşımı

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#Haluk Levent#Pazarcık#Kaza
Haluk Levent, Pazarcıkta kaza geçirdi: İyiyim paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 15:11

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Pazarcık'ta geçirdiği kazada yaralanan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iyi olduğunu açıkladı. 

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Depremin yaşandığı ilk günden beri bölgede çalışmalarını sürdüren Haluk Levent, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kullandığı aracın çukura girmesi nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle Levent'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Durumunun iyi olduğunu belirten Haluk Levent, Twitter hesabından da şu paylaşımı yaptı: 

"Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım. Kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."

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#Haluk Levent#Pazarcık#Kaza

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