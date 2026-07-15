Haluk Levent ofisine çiçeklerle gitmiş! Gözaltına alınan avukat Ece Güner'in ifadesi: 'Acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi'

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Avukat Ece Güner ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek, “Ben bu derneğe son 5- 6 yıldır bağış yapmaktayım. Özellikle deprem zamanında yüklü miktarda bağışlarda bulundum. Bunun dışında ameliyat ve tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bağışlarda yapmıştım. Bunların tamamını sosyal medyadan görerek yaptım. AHBAP Derneği’nin kuruluş ve yapısı ile ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim sadece Haluk Levent’i ünlü biri olarak ve hayırsever biri olduğu için ismen tanıyorum. Derneğin hiçbir şekilde hiçbir kademesinde bir görevde bulunmadım. Ayrıca ben ne bu derneğin ne de Haluk Levent isimli şahsın avukatlığını ve danışmanlığını yapmadım.” dedi.

ÇİÇEKLERLE OFİSİNE GİTMİŞ

Hatay depremi sonrasında yüklü miktarda bir bağış yaptığını söyleyen Güner, “Bağışlarım sonrasında Haluk Levent bana telefon numaramdan ulaştı. Beni ziyaret ederek bir kahvemi içmek istediğini söyledi. 2023 Mayıs-Haziran ayları arasında Haluk Levent elinde bir çiçek buketiyle Levent’te bulunan ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir.” dedi.

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2 KEZ BORÇ ALDI, GERİ ÖDEDİ

Haluk Levent’in 2 kez kendisinden borç para istediğini söyleyen Güner, ilkinde deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak 300-400 bin dolar istediğini, kendisinin de bu parayı Levent’in belirttiği hesaplara gönderdiğini söyledi.

Levent’in belirttiği tarihte borcunu geri ödediğini söyleyen Güner, daha sonra Levent’in tekrar kendisinden deprem bölgesindeki acil yardımlarla alakalı olarak dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle iki haftalık aynı bedellerde borç istediğini söyledi. Yine aynı şekilde bu kişilerin hesabına bu paraları gönderdiğini, iki üç hafta içerisinde geriye ödediğini söyledi.

“ACINDIRICI HİKAYELER ANLATTI”

Levent’in bu şekilde güvenini kazandığını söyleyen Güner, 2023 yılı Ağustos ayında Haluk Levent’in kendisinden Ankara’da AHBAP Derneği’nin öncülüğünde kurulacak olan teknoloji parkı için 3 milyon dolar civarında para istediğini belirterek, “İlk etapta 1 milyon dolar civarı para gönderdim. Bir aylık süreç geçtikten sonra bana borcunu ödemedi. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlattı. Tekrar 570 bin dolar yolladım. Yani kendisine toplamda 1 Milyon 570 Bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Bu borcu kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Haluk Levent’e vermiş olduğum bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey geri aldım.” dedi.

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“YARDIMSEVERLİĞİM SUİSTİMAL EDİLDİ”

Gönderdiği paraların kaynağının sorulması üzerine Güner, bu paraların yıllarca yaptığı birikimlerinden kaynaklandığını ve mesleki kazançları olduğunu söyledi.

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Güner, “geçmişte avukatlar arasında vergi rekortmeni olduğuma dair listeleri ve vergi dairelerinin vermiş olduğu tebrik yazılarını da ifademe ek olarak sunuyorum. Haluk Levent’in bu paraları nerede kullandığını bilmiyorum. Ben 57 yaşındayım hayatım boyunca kanunlara uygun yaşadım. Dürüst bir hayat sürdüm vergilerimi eksiksiz ödedim. Vergilerimin dışında zekatımı da ödedim. Ben burada iyi kalpliliğimin, yardımseverliğimin suistimal edildiğini düşünüyorum.” dedi.

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