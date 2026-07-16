Haluk Levent kendisini böyle savundu: Yolsuzluk değil usulsüzlük

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

HALUK LEVENT TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ‘ALACAK VERECEK MESELESİ’

Haluk Levent emniyette detaylı ifadesini savcılıkta vermek istediğini belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmak istemediğini söyledi. Levent ifadesinde işinsanı Hüseyin Başaran ile arasında gerçekleşen gayrimenkul ticaretinin alacak verecek meselesi olduğunu öne sürerek, “Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriyorum. Ayrıca şikâyete konu gayrimenkuller iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır” diye konuştu.

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‘ÜZERİME KAYITLI MALVARLIĞIM YOK’

Üzerine kayıtlı hiçbir malvarlığı olmadığını belirten Levent, “Üzerime kayıtlı olan telefon numaralarının şu anda hiçbirini hatırlamıyorum. Adıma kayıtlı olup da bir başkasının kullandığı telefon numarası yoktur. Risus Organizasyon Ltd. Şti. unvanlı firmada gayriresmi olarak ortağıyım. Resmiyette sahibi Zafer Yay” dedi.

Asistanı Yeliz Kaya’nın üzerine kayıtlı olan Vakıfbank ve Halkbank hesaplarını kendisinin yönettiğini söyleyen Levent, “Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay üzerine kayıtlı borsa aracı kurumlarında hesabım vardır” dedi.

‘İLK 2 SENE YARDIMLARI CEBİMDEN YAPTIM’

Ahbap Derneği’nin bir yardımlaşma ağı olduğunu belirten Levent, devamında şunları söyledi: “Derneği 2016 ya da 2017’de ben kurdum. İlk 2 yıl bütün finansmanı ben sağladım. Elazığ depremi sonrasında bağışlar gelmeye başladı. Bu bağışlarla vatandaşımıza yardımlar yapmaya başladım. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim. Çek düzenleme yetkisi bana aittir. Ahbap Derneği dışında yapacağımız lojistik faaliyetleri için çek kullandım ama kişisel olarak teminat çeki olarak da kullandığım olmuştur. Diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığı senetler verilmiştir. Mülkler için 2026 Kasım ayında aktarımlar yapılacaktı. Detaylarını mahkemede açıklayacağım.”

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‘PARALAR DEPREM BÖLGESİNE KULLANILDI’

Haluk Levent’e, Ahbap Derneği tarafından yürütülen yardım kampanyalarından yurtiçi ve yurtdışı olarak dernek hesaplarına ne kadar yardım toplandığını ve bu yardım paralarının nerelere harcandığı soruldu. Levent bu soruya, “Tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023, 2024 ve 2025 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası’nda mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır. Hepsinin faturası ve teslim-tesellüm belgeleri Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana valiliklerinde kayıtlıdır” diye yanıt verdi.

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‘KASITLI YAPILAN BİR OPERASYON’

Burada olmasının sebebinin 2026 yılında başlayan bir durum ile alakalı olduğunu ileri süren Levent, ifadesinde şunları söyledi: “Ahbap Derneği’ne kazanç sağlamak amacıyla şu anki fiyatıyla 150 milyon TL tutarında olan 20 adet taşınmazı 80 milyon TL karşılığında Ahbap Derneği’ne vermek istedim. 80 milyon benim paramdır. Karşılığında 20 adet Ahbap’ın dairesi vardır. 20 adet daire 3 ay kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesi’nden Ahbap Derneği adına başvurumuz yaptık. 20 dairenin teslimi için gözaltına alınmamdan 2 gün önce başvuruda bulunduk. Cuma günü yetişmedi. 10 Temmuz günü yetişseydi bugün Yeliz Kaya’ya bir yıldır gelen 80 milyon TL yasal bir şekilde faiziyle birlikte kapanmış olacaktı. Fakat yetişmediği için Yeliz Kaya’ya gelen 80 milyon TL yani benim param aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu anda örgüt üyesi muamelesi yapılıyor. Ben bugün yani 14 Temmuz günü gözaltına alınsaydım şu anda Ahbap Derneği’nden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı. Ama operasyon sırf herkes örgüt üyesi olsun ve herkes alınsın diye eşyanın tabiatına uygun olmayarak 12 Temmuz günü alındı. Eğer bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneği’nden Yeliz Kaya’ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti ve insanlar gözaltına alınmayacaktı. Kasıtlı yapılan bir operasyondur.”

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Levent, hiçbir zaman Ahbap Derneği’nden para alıp oynamadığını söyledi. Levent, “Tutanağa geçilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum” diye konuştu.

‘PİS BİR ZAAFIM VAR’

- Ne kendini ne etrafını ne de işlerini doğru dürüst yönetebildiğini belirten Haluk Levent, “Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben, bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Peki neden bu çek ve senetler yazılmaya başlandı? Sorgu tutanağında nedeni olmadan sonuç açıklanamaz. Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım” dedi.

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YARDIMSEVERLİĞİM SUİİSTİMAL EDİLDİ

- Haluk Levent ile arasında yüksek meblağlı para alışverişi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Ece Güner’in de emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Güner ifadesinde özetle “Bu derneğe son 5 - 6 yıldır bağış yapmaktayım. Özellikle deprem zamanında yüklü miktarda bağışlarda bulundum. Bunların tamamını sosyal medyadan görerek yaptım. Sadece Haluk Levent’i ünlü biri olarak ve hayırsever biri olduğu için ismen tanıyorum. Ne bu derneğin ne de Haluk Levent isimli şahsın avukatlığını ve danışmanlığını yapmadım” dedi.

‘ACINDIRICI HİKÂYELER ANLATTI’

Haluk Levent’in 2 kez kendisinden deprem bölgesinde yaşanan problemlerden dolayı borç para istediğini belirten Güner, Levent’in daha sonra bu paraları geri ödediğini söyledi. Levent’in bu şekilde güvenini kazandığını belirten Güner, 2023 yılı Ağustos ayında Haluk Levent’in kendisinden Ankara’da Ahbap Derneği’nin öncülüğünde kurulacak olan teknoloji parkı için 3 milyon dolar civarında para istediğini öne sürdü. Ece Güner ifadesinin devamında şunları söyledi: “İlk etapta 1 milyon dolar civarı para gönderdim. Bir aylık süreç geçtikten sonra bana borcunu ödemedi. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikâyeler anlattı. Kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey geri aldım. Ben, burada iyi kalpliliğimin, yardımseverliğimin suiistimal edildiğini düşünüyorum.”

‘70 MİLYON DOLAR BORÇ VERDİM’

- Gözaltına alınan işinsanı Esin Önder Çağlayan 2009’da aile şirketinde iş hayatına başladığını, halen ailesinin savunma sanayi, turizm vb. iş sektörlerindeki firmalarında yöneticilik yaptığını söyledi.

‘2025’TE ALDIĞI BORÇLARI GERİ ÖDEMEDİ’

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten Çağlayan, “Haluk Levent 15 yıldır arkadaşım olur. Haluk ile aramızda uzun zamandır borç alışverişi olmaktadır. Benden her zaman geçici ve kısa süreliğine borç para isterdi. Bu paraları kendisinin asistanı ve muhasebecisi olarak tanıttığı Yeliz Kaya’nın banka hesabına göndermemi istiyordu. Haluk resmi olarak da Yeliz Kaya’nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını vergi dairesine de beyan etmiştir. Haluk’un bana çok fazla borcu olmuştu ve bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık bu taşınmazları bana devretmek istediğini söyledi. Ben de uzun bir süredir borç verdiğim paraları geri alamadığım için bunu kabul ettim. Haluk’un bilgisi ve isteği üzerine Yeliz tarafından benim adıma çok sayıda gayrimenkul devir işlemi gerçekleşti” dedi.

2024 yılına kadar Haluk Levent’e gönderdiği borç paraların kendisine ödendiğini söyleyen Çağlayan, “Haluk 2025 yılı Haziran ayında menajerleriyle birlikte benim ve ailemin yanına geldi. Yardım faaliyetleri nedeniyle şahsi taahhütlerde bulunduğunu, bu taahhütleri yerine getirmezse çok sayıda insanın mağdur olacağını, borcunu kendisinin alacaklarını tahsil ettiği zaman geri ödeyeceğini söyleyerek bizden parça parça toplam da 8 milyon dolar tutarında para istedi. Bir kısmını gönderdim. Kalanı çek olarak verdim. Borcun ödeme tarihi yaklaştığında Haluk, M.K. isimli bir işinsanı ile yanıma geldi. Alacaklarının geciktiğini ve yeniden paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek para istedi. Borç verdiğim parayı geri almadığım için tereddütte kaldım fakat M.K. borca kefil olduğunu söyleyince Haluk’a yaklaşık 8 milyon dolar borç verdim. Geri ödemedi” diye konuştu.

KARŞILIĞINDA 68 DAİRE ALDI

Çağlayan daha sonra Haluk Levent’in kendisine bir Kripto Para Platformu kuracağını, bu platformu dünya geneline yayacağını, ayrıca bu projenin bir yardım projesi olacağını söyleyerek kendisinden 6 milyon dolar para aldığını da söyledi. Çağlayan, “Haluk’a parça parça toplam da 70 milyon dolar civarında bir borç para gönderdim. Bu borç paraların karşılığında ekspertiz değeri toplamı 35 milyon dolar değerinde 68 adet taşınmaz aldım. Bu taşınmazlar halen benim üzerime kayıtlı olup herhangi bir üçüncü kişiye devir işlemi yapılmamıştır. Bütün belgeleri kendi rızam ile ifademe ek olarak sunuyorum” dedi.

‘BAŞARAN HOLDİNG İLE HİÇBİR BAĞLANTIM YOK’

Çağlayan, ifadesinde şöyle konuştu; “Taşınmazları devraldığım Yeliz Kaya isimli şahıstan önceki sahibi olan Başaran Yatırım Holding ile hiçbir bağlantım ve irtibatım yok. Taşınmazların Haluk Levent’in bana borçları karşılığında devir aldım. Levent’e vermiş olduğum ve vadesi 2026 Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım aylarına ait olan 13 milyon dolar tutarındaki çekin ödeme yükü altındayım. 22 adet taşınmazın 60 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilmişse yaptırdığım banka ekspertizi raporlarında, 22 adet taşınmazın değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğu anlaşılmıştır. Haluk Levent, Ahbap Derneği ve benim aramda düzenlenen 17 Mayıs 2026 tarihli sözleşme ekinde görüleceği üzere 22 adet taşınmaza 28 milyon 500 bin dolar para ödemesi yapılmıştır. Bu taşınmazlar mülkiyetimde olup banka kredisi için ipotek gösterilmiştir. İstismar edilerek, bir sarmalın içerisine bırakılarak dolandırıldım. Haluk Levent’ten şikâyetçiyim.”

‘İYİ NİYETLERİNİ KULLANARAK KANDIRDIM’

Çağlayan, Haluk Levent’in 17 Mayıs 2026’da şahitler huzurunda düzenlenen tutanakta “Önder Ailesi’nin iyi niyetini kullanarak onları kandırdığım için çok üzgünüm. Borcumu 2 Haziran 2026’ya kadar ödeyeceğim” ifadelerini kullandığını belirtti.

‘MANİPÜLE ETTİ 90 MİLYON TL DOLANDIRDI’

Şüpheli Sevda Kurt da ifadesinde Şubat 2022’de derneğe10 bin TL’lik bağış yaptığını, derneğe davet edince tanıştığı Haluk Levent’in kendisinden borç istemesi üzerine Emrah Gödeliner’in hesabına 3 parça halinde para gönderdiğini, 160 bin dolar alacağı kaldığını söyledi. Levent’in 2025 yılı Mart ayında tekrar 80 milyon TL paraya ihtiyacı olduğunu, bu parayı önceki 160 bin dolar borcu birlikte 10 gün içinde kapatacağını söylediğini anlattı.

Kurt, Yeliz Kaya’ya 70 milyon TL para gönderdiğini belirterek “Bana 92 milyon TL tutarında senet verdi. Beni sürekli borcunu ödeyeceği yönünde manipüle etti. 29 Ekim 2025’te de 19 milyon 500 bin TL istedi. Savcılığın yakalama kararı çıkardığını, parayı vezneye yatırması gerektiğini yoksa tutuklanacağını, tutuklanması durumunda borcunu ödemeyeceğini söyledi. Alacağımı tahsil edemeyeceğimden korkarak 9 milyon 400 bin TL gönderdim. Haluk Levent isimli şahıs tarafından 90 milyon TL dolandırıldım. Şikayetçiyim” dedi.

Emrah Gödeliner de “Paralar Haluk Levent adına hesabıma girip çıkmıştır, bilgim yok” diyerek suçlamayı reddetti.

‘BENİ YAKTI’

Levent’in asistanı Yeliz Kaya da savcılıkta sigortalı çalışan bir eleman olduğunu belirterek, “Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Ahbap ile hiçbir bağlantım yok. Adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi atmış, hatta attığı imza benim imzam bile değil. Taşınmazları Levent’in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan’a devrettim. Başka kişilere de devrettim. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi, beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır” dedi.