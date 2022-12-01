Haluk Levent 'Hayatımdaki en ilginç konser' mesajıyla paylaştı: Hem şarkı söyledi, hem kağıt oynadı

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Sanatçı Haluk Levent, İpsala'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İpsala’daki Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı. Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, dinleyenler soğuk havaya aldırış etmeden Haluk Levent'in şarkılarına eşlik etti. Haluk Levent, sahnede ‘Aşkın mapushane’ şarkısını söylediği sırada üşüyünce, elinde mikrofonla yakındaki bir kahvehaneye girdi. Levent, bir yandan şarkı söylerken, bir yandan da kahvehanede bulunanlarla kağıt oynadı. Soğuk havaya rağmen uzun süre sahnede kalan Haluk Levent'e konser sonunda İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, çiçek ile İpsala pirinci armağan etti.

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