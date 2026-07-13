Haluk Levent gözaltına alınmıştı: MASAK raporunda dikkat çeken detaylar

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MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi. Soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı.

GELİRLERİYLE UYUMSUZ MİLYARLIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

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"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

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İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT’İN ADI YER ALDI

Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.

190 MİLYON TL’LİK BAHİS KAYBI İDDİASI

MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.

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E.G. HAKKINDA KRİPTO VARLIK İDDİASI

Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.

"AHBAP DERNEĞİ’NİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILSIN" DEĞERLENDİRMESİ

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.

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NİHAT ULUDAĞ: DEPREM KONUTLARININ BİR KISMININ YAPILMADIĞI İDDİA EDİLİYOR

CNN TÜRK Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Ahbap Derneği'nin deprem bölgesine yapmayı vadettiği konutlar var. Bir kısmı yapıldı ama bir kısmının yapılmadığı iddia ediliyor. Acaba ne kadarlık kısmı yapıldı, ne kadarlık kısmı yapılmadı? Ne kadarlık kısmı harcandı, ne kadarlık kısmı yardım adı altında üçüncü şahısların hesaplarına aktarıldı? Bu da vahim iddialar arasında. Dernek çalışanlarının bu paraları hangi amaçla, kaynak ne, niye böyle bir işlem yapıldı bunların hesabını savcılığa verecek.

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Haluk Levent'in asistanı Y.K. şu an tutuklu. Anladığımız kadarıyla başka bir suçtan tutuklu. Bu işte de adı geçiyor ama anladığımız kadarıyla daha önceki bir soruşturmadan cezaevinde.

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MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Evladını kaybeden iş adamına gidip diyorlar ki, 'Okuyamayan kızlara konaklayacakları bir yurt yapacağız' diyorlar ve onun emlaklarını alıyorlar, binalarını alıyorlar. Asistanına diyor ki; 'Bana ağlayarak mesaj at Uğur'a dinleteceğim' diyor. 'Abi babamın alacağı parayı ne yapacağız, rezil olduk de' diyor.



'Ararlarsa Feyyazlara Amerika'ya geldiğimi söyle. Bir de mide kanseri oldum yazdım Feyyazlara. Sorarsa evet de' diyor. Yani tamamen duyguları kullanma, sömürme, manipüle etme tamamen bu mesajlardan net bir şekilde anlaşılıyor"