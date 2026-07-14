Haluk Levent gözaltına alınmıştı! Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 14 gözaltı daha

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün aralarında derneğin başkanı olan şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 22 şüpheli ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanununa ve Dernekler Kanunu’na Muhalefet’ suçlarından gözaltına alınmıştı.

14 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

22 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, savcılık yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde operasyon düzenlendi.

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14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ve 4 şirket adresinde arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda dijital materyaller de el konuldu.

PARAVAN OLARAK KULLANDI İDDİASI

Savcılık dosyasındaki yeni tespit ve deliller doğrultusunda bu operasyon gerçekleştirildi. Savcılık dosyasındaki iddialara göre; Haluk Levent’in kardeşi şüpheli Berkant Acil’in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivalini Sur Müzik Yapım Şirketini paravan olarak kullanmak sureti ile doğrudan temin yöntemi ile aldı.

Bahse konu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzluklar tespit edildi.

125 MİLYON 765 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ

Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent’in asistanı olan Yeliz Kaya’nın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben 125 milyon 765 bin TL paranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

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