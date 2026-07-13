Haluk Levent gözaltına alındı

Haberin Devamı

AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şarkıcı Haluk Levent hakkında ‘Dernekler Kanununa muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Dün, Mali Şube ekiplerince Bursa’da gözaltına alınan Haluk Levent yapılan sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘AHBAP Derneği’ adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, deprem bağışlarının yurtdışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı iddialarının artması üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında, Haluk Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu belirlendi. Şüpheli Yeliz Kaya’nın şahsi hesabı olan ve dernek başkanı Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara, Ahbap Derneği’nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

990 MİLYON LİRALIK BAHİS OYNANDI İDDİASI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Soruşturma kapsamında, Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik’in hesaplarından 2020-2026 arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira para kaybedildiği ileri sürüldü. Şahsi banka hesabı kullanamayan ve ticari işlerde kullandığı çeklerin karşılıksız çıktığı öne sürülen Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri arttırdığı iddia edildi.

Yurtdışı yasağı bulunan Levent’in yurtdışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak Haluk Levent tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak asistanı Yeliz Kaya’nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği iddia edildi. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyetin yaratıldığı öne sürüldü.

Gözden Kaçmasın Feci kazada uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti Haberi görüntüle