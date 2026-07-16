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Haluk Levent, Çorlu'daki cezaevine konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Levent#Karatepe Ceza İnfaz Kurumu#Cezaevi
Haluk Levent, Çorludaki cezaevine konuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 13:58

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haluk Levent, Çorludaki cezaevine konuldu

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tutuklanan Haluk Levent, İstanbul'dan bugün öğle saatlerinde minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Levent, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Haluk Levent, Çorludaki cezaevine konuldu

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#Haluk Levent#Karatepe Ceza İnfaz Kurumu#Cezaevi

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