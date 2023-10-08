Haluk Görgün Hürjet kokpitinde

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Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tesislerini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Mühendislerimizin yerli ve milli olaraktasarladığı, geliştirdiği, ürettiği ve yakın zaman önce göklerde süzülüşüne şahit olduğumuz Hürjetimiz testlerini birer birer geçiyor.

AFTER BURNER’I GEÇTİ

After Burner testi sonrası Hürjet’in kokpitinde uçağımızın son durumunu deneyimleme imkânım oldu. Türk mühendislerinin eserleri olan Hürjetimizi inşallah en kısa sürede güvenlik güçlerimizin hizmetine sunmak için gayret edeceğiz. Süreçte emeği geçen mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, uçuş ekiplerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”