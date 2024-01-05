Haluk Bayraktar'tan CNN Türk'te önemli açıklamalar...

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Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

Baykar Türkiye'nin ve dünyanın en büyük silahsız hava savunma sistemi ihraç eden firma. Kritik ve stratejik öneme sahip, 33 ülkeyle dünyanın en büyük ihracatçısı. 20 yıl önce bu teknolojide bağımlılık vardı şimdi Türkiye 20 yılda öyle bir noktaya geldi ki hem ihtiyacını karşılıyor hem de dünyanın en iyisi durumunda.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMACILIK İHRACATININ YÜZDE 30'UNU BAYKAR YAPIYOR"

SİHA ne zaman başarılı olsa karalama kampanyasına maruz kalıyoruz. Maalesef bu seçim dönemleri öncesinde ortaya çıkıyor. Bu ülkede vergi vermek kutsaldır ve biz ihracattan aldığımız geliri vergi veriyoruz. Neden en fazla vergiyi Baykar veriyor? Türkiye'nin savunmacılık ihracatının yüzde 30'unu Baykar yapıyor bu kadar basit. Bunu söyleyen bir ekonomist.

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"BAYKAR ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDEN BİR FİRMA"

Bir firma düşünün hayatında tek kuruş kredi, yardım hibe almamış. Türkiye'nin savunma harcamalarına bakıldığında yüzde 1'i bile Baykar'a verilmiyor. Yüzde 10 yerli piyasaya sattığımız bedel yüzde 1 bile değil. Nasıl tekel oluyor. Bu nasıl bir cehalet. Bunu ifade eden CHP vekili Hurşit Güneş. Bir firma piyasadaki verilen hizmet ve ürünlerin belli bir malda rakibi olmazsa tekel olur. 20 yıl önce savunma sanayinde 100 firma yoktu. Projeler 50'lerdeydi. Baykar ürettiği ürünleri ihraç eden bir firma. 2 ürün ile ilgili 33 farklı ülkeyle anlaşmamız var. Bizi devamlı CHP HDP'den seçim öncesi, sistematik bir iftira kampanyasına maruz kalıyoruz. Siz dünyanın en büyük firmasına iftira atamazsınız. Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ülkelerde bize madalya veriliyor, marşlar yazılıyor. Böyle algıya kurban edilmeye çalışılıyor. Baykar Kızılelma'yı yapıyor, kendi imkanlarıyla devlet desteği olmaksızın yapıyor. Dünyada bunun örneğini gösterir misiniz?

"VERGİ VERMEK KUTSAL BİR GÖREV"

Selçuk Bey katıldığı yayında açıklamak istedi. Ben de bizimle ilgili ne zaman haber çıksa CHP, HDP'den saldırılara maruz kaldığımız için gündeme gelmek istemiyorum. Bu yüzden açıklamak istememiştim. Yoksa vergi vermek kutsal bir görevdir.

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BAYKAR'IN 2024 HEDEFLERİ

2024 yılı için kendi kaynaklarımızla Kızılelma gibi yeni nesil insansız hava uçağı geliştiriyoruz. 2024 hedefimiz Kızılelma'yı seri üretime almak. Bayraktar TB3 bizim geliştirdiğimiz bir teknoloji. Daha önce eleştiriyorlardı. Motoru da yerli.

"NAKİT HİBE YARDIMI ALMAYAN TEK FİRMA BAYKAR"

Fabrikamızda 4 bin 500 kişi çalışıyor. Ekranda görülenler gelir vergisi. Kendi sektöründe en çok kurumlar vergisi ödeyen bir firma Baykar. Diğer iftira kampanyası teşvik üzerinden yapılıyor. Biz hayatı boyunca devlet desteğinden hibe yardımı almadık. Türkiye'de yatırım tüm firmalar bakanlığa başvurup teşvik alır. 2012'den bu yana 87 bin firmaya teşvik verilmiş. 760'ı savunma sanayinde verilmiş. Nakit hibe yardımı almayan tek firma Baykar. Yabancı yatırımcılar nakit hibe alıyor. Buna rağmen cımbızla çekiyorlar. İmtiyaz varmış gibi iftira atılıyor. Baykar bazı mahfiller bu iftiraları sürdürüyor. Bizler sonuna kadar çalışacağız. Hiçbir iftira bizi durduramaz. Tusaş firması devletten nakit hibe alıyor. Biz ise ihracattan kazanıyoruz. Buna rağmen imtiyaz varmış gibi algı yaratılıyor. Baykar'ın kuruluşundan bu yana gelirlerinin yüzde 83'ü ihracattan. Bir sürü ülkeden bize teklifler var. Vergi verme, sana para verelim diye. Biz ülkemiz için yapıyoruz. Geçen yıl tek kalemde en büyük ihracat sözleşmesine imza attık. Yaptığımız teknoloji ile tonlarca ülke Türkiye'ye güveniyor. Bu mahfiller herhangi bir delil olmadan papağan gibi iftiraları tekrar ediyorlar. Türkiye'de İHA üreten onlarca firma var. Biz bu alanda kendi imkanlarımızla gece gündüz çalışarak dünyanın en büyük ihracatçısı haline geldik. Bundan Türkiye'nin bağımsız olmasından rahatsız olanlardan ses çıkar. Bana devamlı iftira atanları ben neden davet edeyim. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bağış hibe almayan bir vakıf. CHP Genel başkan yardımcısı büyükşehir belediyesinden bağış aktarılıyor dedi. Onlar sessiz kaldılar biz mahkemeye götürdük. Her seçim öncesi bize iftira atmaya çalışırlarsa biz bunu yanlarına bırakmayız.