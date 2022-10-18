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Haluk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

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#Özdemir Bayraktar#Haluk Bayraktar#BAYKAR
Haluk Bayraktardan duygulandıran paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 19:12

Baykar Teknoloji Şirketi kurucusu Özdemir Bayraktar’ın vefatının birinci yıldönümünde, oğlu ve Baykar Teknoloji Şirketi CEO’su Haluk Bayraktar'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

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Haluk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, "Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş..." ifadelerini kullandı.


ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

1949 yılında Sarıyer’in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, aslen Trabzonludur. Kabataş Erkek Lisesi’ mezunudur.

1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina’nın kuruluşunda yer aldı. Baykar’da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen ÖZDEMİR BAYRAKTAR, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

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#Özdemir Bayraktar#Haluk Bayraktar#BAYKAR

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