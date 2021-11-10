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Haluk Bayraktar: 'Hedefimiz milli teknoloji hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması'

#Haluk Bayraktar#SAHA İstanbul#Fuar
Haluk Bayraktar: Hedefimiz milli teknoloji hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması

SAHA İstanbul'un bu yıl ikinci kez düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün kapılarını açtı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bizim hedefimiz milli teknoloji hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması. Özellikle özel sektör dinamizminin bu alana yansıtılması" dedi.

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Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarda savunma sanayiinde milli teknolojik sistemler sergileniyor, sektörün nabzını tutan çeşitli paneller de düzenleniyor, 30 ülkeden 80 yabancı firmayla birlikte toplam 500 katılımcı yer alıyor. SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 13 Kasım'a kadar hibrit olarak yani hem fuar alanında hem de dijital ortamda gerçekleştirilecek, 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek.

Haluk Bayraktar: Hedefimiz milli teknoloji hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, fuarla ilgili bilgi vererek şu şekilde konuştu:

"Geçtiğimiz yıl pandemi var diye ertelemiştik. Savunma sanayinin son 20 yılda elde ettiği başarı örneklerinin sergilenmesi ve bu örneklerin sadece ana platformlar değil, alt ana sistemler, malzeme, çok derinlemesine teknolojilerde yüzlerce firmamız burada. 500'den fazla katılım var ve bunun 80'i 30 ülkeden yabancı firmalar. Güzel bir etkileşim var, özellikle yenilikçi ürünler, teknolojiler sergileniyor.

Bir yandan girişim ekosistemi, bir yandan vizyoner paneller, Türkiye'nin uzay yolu haritalarının tartışıldığı, milli teknoloji hamlesi vizyonun tartışıldığı çok farklı konularda panellerin yer aldığı güzel bir şekilde etkinliğimiz devam ediyor. SAHA Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi ve odak alanı savunma, havacılık ve uzay. Bizim hedefimiz milli teknoloji hamlesi ile elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması. Özellikle özel sektör dinamizminin bu alana yansıtılması." 

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Fuarı bugün T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ziyaret etti. Bayraktar stantları dolaşıp ürünleri inceledi.

Haluk Bayraktar: Hedefimiz milli teknoloji hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması

PANEL DÜZENLENDİ 

Fuarda SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'un katılımıyla bir panel de düzenlendi.

Haluk Bayraktar: Hedefimiz milli teknoloji hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması

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Haluk Bayraktar'ın moderatör olduğu panelde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi:

"Malum Türkiye'de en çok konuştuğumuz hususlardan biri cari açık meselesidir. Türkiye birtakım yüksek teknoloji sektörlerinde, ürünlerinde cari açık vermekte olan bir ülke ve her dönemde bunu nasıl kalıcı olarak ortadan kaldırabiliriz cevabını arıyoruz. Bunun en temel cevabı Türkiye'yi yatırıma, üretime, ihracata yönlendirmekten geçiyor.

Biz orta, yüksek ve yüksek teknolojili tüm sektörlerde yoğun olarak ithal ettiğimiz ürün gruplarını listeledik, bunları sektörlerimizle bir araya geldik, çalıştık. Bunların içinde hâlâ trendi pozitif olanların, yani dünyada daha fazla ticarete konu olmaya devam edenlerin hangileri olduğunu ortaya çıkardık. 919 ürünü öncelikli ürün listesi olarak kamuoyuna sunduk, bunlar her yıl Türkiye'nin aşağı yukarı 60 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiği, 51 milyar dolar cari açık verdiği ürünler. Bu tek başına yeterli değil dedik, bu nihayetinde dikiz aynasından geçmişi gösteriyor.

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Ama bazı işler var ki bugünden yatırımı, üretimi gerçekleştirmezsek, 5-10 yıl sonra bu listede öne çıkmaya başlayacak yükselen yeni nesil teknolojiler. Bunları da öncelikli ürün yaklaşımına dahil ettik ve kamuoyuna bu alanlarda AR-GE ve yatırımları destekleyeceğimizi duyurduk." 

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#Haluk Bayraktar#SAHA İstanbul#Fuar

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