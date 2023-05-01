Haluk Bayraktar CNN TÜRK'te açıkladı: TEKNOFEST'te bu sene dünya katılım rekoru kırıldı

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BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

İşte Haluk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Büyük bir coşku var. Rekor katılım var. Dünya rekorları kırıldı TEKNOFEST'te.

Büyük bir sinerji var. Kapanış törenindeyiz. TEKNOFEST'in asıl amacı gençlerimizin geleceğe hazırlanması, onları hayallerle bulaştırmak.

Bugün yine Ankara'dan müjde aldık. MMU'nun ismi Kaan olara kverilmiş. Burada KIZILELMA, AKINCI, HÜRJET bütün yerli ve milli teknolojiler var.

"DÜNYA KATILIM REKORU KIRILDI"

TEKNOFEST'te bu sene dünya katılım rekoru kırıldı.

Ağustos ayında Ankara'da bir TEKNOFEST gerçekleştirilecek. 100. yıl 3 ilde olması için planlamıştık. Daha sonra da İzmir'de yapılacak.

TEKNOFEST, ilk yapıldığında ziyaretçi sayısı 500 bindi. Şu anda 1 milyon gencimiz yarışmak için başvurdu.

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Gençlerimiz müthiş. Bu ülkeyi geleceğe taşıyacak olanlar onlar. Bizim 102 paydaşımız bu gençler için herkes emek veriyor. Rahmetli babam TEKNOFEST'e sahip çıkmamız için vasiyet bıraktı.

40 bin genci masraflarının tamamının karşılayarak buraya getiriyoruz. Çok duygusal anlar yaşandı. Burada yapılan gösteriler, dünyada yapılamayan gösteriler.

"HEP BİRLİKTE GURURLANDIK"

Bayraktar Kızılelma'yı geçtiğimiz Aralık ayında ilk uçuşu yaptı. Dünyada ilk kez insanların arasında insansız hava aracı uçuş yaptı. Muhteşem bir manzaraydı. Hep birlikte gururlandık. Bunlar milletimiz için yapılan işler. Bütün vatandaşlarımızla birlikte bizler de gururlandık.

TUSAŞ bizim paydaşımız. Ankara'da bugün Kaan ismi verilen MMU yapıldı. O da inşallah gökyüzüyle buluşur. Türkiye son 20 yılda kendi insanına güvenmesiyle birlikte muhteşem bir sistem oluştu.

İHA'lar, gemilerimiz birçok alanda başarı örnekleri gerçekleşti. Burası sadece savunma sanayine yönelik alan değil. Sağlık, afetle mücadele gibi pek çok alanda atılımlar var.

Önemli olan bunları sürdürülebilir kılmak, bu işlere sahip çıkmak.

Bundan 20 yıl önce biz evde ufacık 5 kiloluk uçak yapıyorduk. Askerler, 'Bunu Türkler mi yaptı' diyordu. İnanmıyordu. Şimdi İHA'larımız uçuyor. Vatandaşlarımız 'Bunu Türkler mi yaptı' demiyor.