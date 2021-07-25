Haltercilerin kokladığı şey nedir? Ağırlık kaldırmadan önce haltercilere ne koklatılır?

Halter sporu olimpiyatlarla birlikte daha bir ilgi topladı diyebiliriz. Türkiye’den de haltercilerin katıldığı turnuvada, ağırlık kaldırmadan önce koklatılan şey de bir o kadar merak konusu oldu. Peki, ağırlık kaldırmadan önce haltercilere ne koklatılır? İşte, haltercilerin kokladığı şey…

HALTERCİLERİN KOKLADIĞI ŞEY NEDİR?

Ağırlık kaldırmadan önce haltercilere koklatılan madde amonyaktır. Bunun sebebi ise ağırlık kaldırmadan solunum yollarını açmaktır. Koklanan amonyağın sanıldığı gibi fizyolojik bir katkısı yoktur. Yalnızca ayıltma, kendine getirme amaçlı kullanılır. Amonyağın pis ve keskin kokusunun konsantrasyonu artırdığı düşünülmektedir. Halterciler, antrenmanlar sırasında da amonyak koklar. Yarışma sırasında da amonyağı kokladıktan sonra tam hazır olduklarını hissederler. Buna ek olarak, normalde solunum yollarını açmak için başka karışımlar da kullanılırken, doping etkisi gösterdiği için sportif müsabakalarda kullanılması yasaktır.

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