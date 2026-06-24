Halsizlik şikayeti ile hastaneye gitti, iki kardeşinin hayatını kurtardı

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Lösemi tanısı alan İsmail Demir, kemik iliği nakli amacıyla hastaneye başvurdu. Donör için yapılan kardeş taramalarında dört uyumlu donör adayı bulundu. Hematoloji Uzmanları Prof. Dr. Leylagül Kaynar, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saffet Beköz ve Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Yiğit Kaya tarafından yürütülen donör taramalarında, gönüllü verici olmak isteyen iki kardeşte ciddi kalp ve damar hastalıkları tespit edildi. Kardeşler tedavi edilirken, başarılı bir kemik iliği nakliyle İsmail Demir de yeniden sağlığına kavuştu.

‘14 YILDA 1200 KEMİK İLİĞİ NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

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Kemik iliği naklinin deneyim, güçlü ekip yapısı ve multidisipliner yaklaşım gerektiren bir süreç olduğunu belirten Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar, “Merkezimizde 14 yıldır kemik iliği nakli hizmeti veriliyor ve bugüne kadar toplam nakil sayısı 1200’e ulaştı” dedi. Avrupa akreditasyon sürecinin son aşamasında olduklarını ifade eden Kaynar, uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

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‘VERİCİ GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ’

Nakil sürecinin yalnızca hastanın değil, vericinin de kapsamlı şekilde değerlendirilmesini gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Kaynar, “Merkezimize başvuran hastaları nakil öncesinde multidisipliner ekip yaklaşımıyla değerlendiriyoruz. Hastanın tedavi süreci devam ederken, nakil hazırlıklarını da eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Kemik iliği naklinde yalnızca alıcının değil, vericinin de güvenliği önceliklidir. Bu nedenle vericinin nakil için uygun olup olmadığını ayrıntılı şekilde inceliyoruz” ifadelerini kullandı. Kök hücre bağışı konusunda zaman zaman vericilerin endişe yaşayabildiğini belirten Kaynar, işlemin deneyimli ekipler tarafından yürütüldüğünde güvenli şekilde gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

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‘TEDAVİYLE NAKİL HAZIRLIKLARI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLDÜ’

Akut lösemi tanısıyla tedavi gören Demir’in ilk kemoterapi tedavisine beklenen düzeyde yanıt vermediğini belirten Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saffet Beköz, hastalığın hedefe yönelik tedavilerle kontrol altına alınabildiğini ifade etti. Dr. Beköz, yüksek risk grubunda değerlendirilen hasta için kök hücre naklinin, hayat kurtaran önemli bir tedavi seçeneği olarak gündeme geldiğini ve bu nedenle merkezlerine yönlendirildiğini belirtti. Bu süreçte hastanın medikal tedavisi devam ederken, zaman kaybetmemek adına nakil hazırlıklarının da eş zamanlı olarak başlatıldığını ifade eden Dr. Beköz, nakil kararının multidisipliner değerlendirme sonucunda alındığını kaydetti.

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‘DETAYLI TARAMADAN GEÇİRİLDİ’

Nakil sürecinde yalnızca uygun donör bulunmasının yeterli olmadığını ifade eden Dr. Beköz, yapılan kardeş taramalarında dört kardeşin tam uyumlu donör adayı olarak belirlendiğini söyledi. Ardından hem hastanın hem de donör adaylarının ayrıntılı değerlendirmeden geçirildiğini belirten Dr. Beköz, “Kan tahlilleri, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları değerlendirmeleri ile diş hekimliği kontrolleri dahil olmak üzere kapsamlı incelemeler yapıyoruz. Hem alıcının hem de vericinin nakil sürecine uygun olması büyük önem taşıyor” dedi.

‘GİZLİ KALP HASTALIKLARI ORTAYA ÇIKTI’

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Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Yiğit Kaya, hastanın donör açısından oldukça şanslı olduğunu belirterek, “Hastamızın doku grubu incelemelerinde dört kardeşinin tam uyumlu donör adayı olduğu belirlendi. Ancak bu kardeşlerden birinde daha önce bilinen rahatsızlık bulunduğu için kendisini değerlendirme sürecine dahil etmedik. Genel durumları iyi olan diğer üç kardeşi ise donör adayı olarak değerlendirmeye aldık. İlk donör adayını merkezimize davet ettik. Yapılan tetkiklerde kan değerleri uygun görünmesine rağmen rutin kardiyolojik değerlendirmede ileri düzey kapak hastalığı ve aort genişlemesi tespit ettik. Bunun üzerine donör sürecini durdurarak donör adayını kalp damar cerrahisine yönlendirdik. Nakil sürecinde zaman kaybı yaşanmaması için ikinci donör adayını değerlendirmeye aldık. Ancak ikinci donör adayında da kalbi besleyen damarlarda ciddi tıkanıklık saptadık. Bunun üzerine bu adayımızı da bypass ameliyatı planlanması için kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi bölümlerine yönlendirdik” dedi.

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‘KÖK HÜCRE NAKLİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

Üçüncü kardeşin yapılan tüm değerlendirmelerden sorunsuz geçtiğini ifade eden Dr. Kaya, “Son donör adayımızın kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve diğer branş değerlendirmelerinde herhangi bir probleme rastlamadık. Donör olarak uygun olduğuna karar verdikten sonra kök hücre toplama işlemini başarıyla gerçekleştirdik ve hastamıza sorunsuz şekilde naklettik. Nakil sonrasında hem hastamızı hem de donörümüzü düzenli olarak takip ediyoruz. Donörümüzün sağlık durumu oldukça iyi. Kalp damar cerrahisi ve kardiyolojiye yönlendirdiğimiz diğer kardeşlerinde tedavileri tamamlandı ve sağlık durumlarının iyi olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Dr. Beköz, İsmail Demir’in başarılı bir kemik iliği nakli süreci geçirdiğini söyledi. Naklin üzerinden 160 günden fazla süre geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ve yaşamına sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

‘LÖSEMİ OLDUĞUMU ACİL SERVİSTE ÖĞRENDİM’

Demir, hastalığının ilk belirtilerini yürürken yaşadığı halsizlik ve güç kaybıyla fark ettiğini söyledi. Memleketi Sivas’ta başlayan şikayetlerinin ardından İstanbul’da çeşitli sağlık merkezlerine başvurduğunu belirten Demir, yapılan tetkikler sonrasında lösemi tanısı aldığını ifade etti. Tanıyı öğrendiği günü unutamadığını dile getiren Demir, “Uzun süre neden rahatsızlandığımı anlayamadım. Yapılan tetkiklerin ardından lösemi olduğumu öğrendim. O dönem çok halsizdim ve oldukça zor günler geçirdim. Daha sonra kemik iliği nakli için uygun donör araştırılmaya başlandı. Sekiz kardeşiz ve yapılan taramalarda dört kardeşimin tam uyumlu olduğu belirlendi” dedi.

‘BENİM SAYEMDE KARDEŞLERİM DE HASTALIKLARINI ÖĞRENDİ’

Tedavi sürecinde iki kardeşinin donör olmak için yapılan tetkiklerde ciddi kalp rahatsızlıklarının ortaya çıktığını anlatan Demir, “Kardeşlerim bana donör olmak için gönüllü oldular. Yapılan kontroller sırasında bir kardeşimde kalp kapağı hastalığı, diğerinde ise damar tıkanıklığı tespit edildi. İkisi de burada başarılı operasyonlar geçirdi. Şimdi onlar da ‘Senin sayende hastalığımızı öğrendik’ diyerek bana teşekkür ediyorlar. Sonunda sağlıklı olan kardeşimden naklim gerçekleştirildi. Şu an kontrollerim iyi gidiyor, tedavim devam ediyor. Başta hocalarım olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına minnettarım” diye konuştu.