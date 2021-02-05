Halley kuyruklu yıldızı ne zaman geçecek?

Halley kuyruklu yıldızı, her 75–76 yılda bir görünen bir kuyruklu yıldızdır. Halley çıplak gözle görülebilen tek kısa periyodlu kuyruklu yıldızdır. Ek olarak, yörüngesini insan ömrü içerisinde tamamlayan çıplak gözle görülen tek kuyruklu yıldızdır. Halley kuyruklu yıldızı İç Güneş Sistemi'ne en son 1986 yılında girmiştir. Hesaplara göre 2061 yılında tekrar görülecektir.