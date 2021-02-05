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Haber Giriş: 05.02.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Halley kuyruklu yıldızı ne zaman geçecek?

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Halley kuyruklu yıldızı ne zaman geçecek?
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Halley kuyruklu yıldızı, uzay bilimi ile yakından ilgilenen pek çok kişinin takip ettiği yıldızdır. 75 yılda bir görülen Halley kuyruklu yıldızı, son olarak 1986 yılında gözlemlenmiştir. Peki, bir dahaki halley kuyruklu yıldızı ne zaman geçecek? İşte, o konuda bazı bilgiler

Halley kuyruklu yıldızı, her 75–76 yılda bir görünen bir kuyruklu yıldızdır. Halley çıplak gözle görülebilen tek kısa periyodlu kuyruklu yıldızdır. Ek olarak, yörüngesini insan ömrü içerisinde tamamlayan çıplak gözle görülen tek kuyruklu yıldızdır. Halley kuyruklu yıldızı İç Güneş Sistemi'ne en son 1986 yılında girmiştir. Hesaplara göre 2061 yılında tekrar görülecektir.

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