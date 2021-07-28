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HaberlerGündem HaberleriHalkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
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Haber Giriş: 28.07.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünün taban puanları da araştırılıyor. Peki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanı nedir? İşte Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını da araştırmaya başladı. Bu bölümlerden biri de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık... Peki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları nedir? İşte detaylar...

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Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanSıralama
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)SÖZ8402,103811,380
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)SÖZ14398,707612,942
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)SÖZ6391,188817,238
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ12383,543522,602
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ14369,459635,892
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ7354,169557188
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ5351,638361,573
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ82349,648464975
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)SÖZ8346,751170,471
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ8344,849174,225
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ5340,105784238
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ5338,220588525
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ8334,24398,259
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ5333,2606100,797
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ7327,9118115,190
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ12327,1925117,202
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ9326,9459117,841
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ6321,9583132924
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ9320,5437137,292
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ9320,4915137460
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ72316,826149,666
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ72310,3321173000
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ11296,9074229252
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)SÖZ41294,5599240,244
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)SÖZ5287,6825273,796
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)SÖZ31284,6663289,476
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ72280,5391311,802
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ62276,3985335,001
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ72273,2413353,198
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ76260,229434,001
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ72257,5742451,640
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ72254,9853469,108
Aksaray Üniversitesi (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ62253,7922477237
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)SÖZ62253,1554481,715
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ68248,4094515,320
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)SÖZ62244,4817543,720
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.)SÖZ76243,678549,610
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)SÖZ52241,8405563,077
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.)SÖZ45240,1835575,449
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ62238,9674584,499
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ62238,9284584,780
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (A.Ö.)SÖZ2,56231,6739639694
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ10226,5165681,030
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ64221,501723378
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ41217,0731759211
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ52216,7898761,367
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)SÖZ1Yer.Olmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ13Yer.Olmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)SÖZ2Yer.Olmadı
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)SÖZ1Yer.Olmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.)SÖZ9Yer.Olmadı
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli İng.)SÖZ2Yer.Olmadı
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ51Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.)SÖZ45Dolmadı
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ25Dolmadı
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ42Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)SÖZ11Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli İng.)SÖZ13Dolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ25Dolmadı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ30Dolmadı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ34Dolmadı
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ50Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ68Dolmadı
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ42Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ25Dolmadı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ36Dolmadı
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ43Dolmadı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) (Yabancı)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)SÖZ10Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ15Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)SÖZ51Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)SÖZ9Dolmadı
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İnd. İng.)SÖZ35Dolmadı

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