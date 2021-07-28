Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını da araştırmaya başladı. Bu bölümlerden biri de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık... Peki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları nedir? İşte detaylar...



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Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.) SÖZ 8 402,1038 11,380 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.) SÖZ 14 398,7076 12,942 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.) SÖZ 6 391,1888 17,238 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 12 383,5435 22,602 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 14 369,4596 35,892 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 7 354,1695 57188 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 5 351,6383 61,573 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 82 349,6484 64975 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.) SÖZ 8 346,7511 70,471 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 8 344,8491 74,225 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 5 340,1057 84238 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 5 338,2205 88525 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 8 334,243 98,259 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 5 333,2606 100,797 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 7 327,9118 115,190 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 12 327,1925 117,202 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 9 326,9459 117,841 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 6 321,9583 132924 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 9 320,5437 137,292 İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 9 320,4915 137460 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 72 316,826 149,666 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 72 310,3321 173000 İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 11 296,9074 229252 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) SÖZ 41 294,5599 240,244 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.) SÖZ 5 287,6825 273,796 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) SÖZ 31 284,6663 289,476 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 72 280,5391 311,802 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 62 276,3985 335,001 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 72 273,2413 353,198 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 76 260,229 434,001 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 72 257,5742 451,640 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 72 254,9853 469,108 Aksaray Üniversitesi (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 62 253,7922 477237 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) SÖZ 62 253,1554 481,715 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 68 248,4094 515,320 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) SÖZ 62 244,4817 543,720 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.) SÖZ 76 243,678 549,610 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) SÖZ 52 241,8405 563,077 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.) SÖZ 45 240,1835 575,449 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 62 238,9674 584,499 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 62 238,9284 584,780 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (A.Ö.) SÖZ 2,56 231,6739 639694 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 10 226,5165 681,030 İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 64 221,501 723378 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 41 217,0731 759211 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 52 216,7898 761,367 İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) SÖZ 1 Yer.Olmadı – Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 13 Yer.Olmadı – Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) SÖZ 2 Yer.Olmadı – Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) SÖZ 1 Yer.Olmadı – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.) SÖZ 9 Yer.Olmadı – Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli İng.) SÖZ 2 Yer.Olmadı – Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 51 Dolmadı – Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.) SÖZ 45 Dolmadı – Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 25 Dolmadı – Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 42 Dolmadı – Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) SÖZ 11 Dolmadı – Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli İng.) SÖZ 13 Dolmadı – İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 25 Dolmadı – İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 30 Dolmadı – İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 34 Dolmadı – İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 50 Dolmadı – İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 68 Dolmadı – İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 42 Dolmadı – İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 25 Dolmadı – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 36 Dolmadı – İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 43 Dolmadı – Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) (Yabancı) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün) SÖZ 10 Dolmadı – Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 15 Dolmadı – Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) SÖZ 51 Dolmadı – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.) SÖZ 9 Dolmadı – Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İnd. İng.) SÖZ 35 Dolmadı –

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