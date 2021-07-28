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Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünün taban puanları da araştırılıyor. Peki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanı nedir? İşte Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını da araştırmaya başladı. Bu bölümlerden biri de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık... Peki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları nedir? İşte detaylar...
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|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puan
|Sıralama
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)
|SÖZ
|8
|402,1038
|11,380
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)
|SÖZ
|14
|398,7076
|12,942
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)
|SÖZ
|6
|391,1888
|17,238
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|12
|383,5435
|22,602
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|14
|369,4596
|35,892
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|7
|354,1695
|57188
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|5
|351,6383
|61,573
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|82
|349,6484
|64975
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)
|SÖZ
|8
|346,7511
|70,471
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|8
|344,8491
|74,225
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|5
|340,1057
|84238
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|5
|338,2205
|88525
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|8
|334,243
|98,259
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|5
|333,2606
|100,797
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|7
|327,9118
|115,190
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|12
|327,1925
|117,202
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|9
|326,9459
|117,841
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|6
|321,9583
|132924
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|9
|320,5437
|137,292
|İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|9
|320,4915
|137460
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|72
|316,826
|149,666
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|72
|310,3321
|173000
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|11
|296,9074
|229252
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)
|SÖZ
|41
|294,5599
|240,244
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)
|SÖZ
|5
|287,6825
|273,796
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)
|SÖZ
|31
|284,6663
|289,476
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|72
|280,5391
|311,802
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|62
|276,3985
|335,001
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|72
|273,2413
|353,198
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|76
|260,229
|434,001
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|72
|257,5742
|451,640
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|72
|254,9853
|469,108
|Aksaray Üniversitesi (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|62
|253,7922
|477237
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)
|SÖZ
|62
|253,1554
|481,715
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|68
|248,4094
|515,320
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)
|SÖZ
|62
|244,4817
|543,720
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.)
|SÖZ
|76
|243,678
|549,610
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.)
|SÖZ
|52
|241,8405
|563,077
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.)
|SÖZ
|45
|240,1835
|575,449
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|62
|238,9674
|584,499
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|62
|238,9284
|584,780
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (A.Ö.)
|SÖZ
|2,56
|231,6739
|639694
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|10
|226,5165
|681,030
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|64
|221,501
|723378
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|41
|217,0731
|759211
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|52
|216,7898
|761,367
|İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
|SÖZ
|1
|Yer.Olmadı
|–
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|13
|Yer.Olmadı
|–
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
|SÖZ
|2
|Yer.Olmadı
|–
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
|SÖZ
|1
|Yer.Olmadı
|–
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.)
|SÖZ
|9
|Yer.Olmadı
|–
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli İng.)
|SÖZ
|2
|Yer.Olmadı
|–
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|51
|Dolmadı
|–
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.)
|SÖZ
|45
|Dolmadı
|–
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|25
|Dolmadı
|–
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|42
|Dolmadı
|–
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
|SÖZ
|11
|Dolmadı
|–
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli İng.)
|SÖZ
|13
|Dolmadı
|–
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|25
|Dolmadı
|–
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|30
|Dolmadı
|–
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|34
|Dolmadı
|–
|İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|50
|Dolmadı
|–
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|68
|Dolmadı
|–
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|42
|Dolmadı
|–
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|25
|Dolmadı
|–
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|36
|Dolmadı
|–
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|43
|Dolmadı
|–
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) (Yabancı)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Örgün)
|SÖZ
|10
|Dolmadı
|–
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
|SÖZ
|15
|Dolmadı
|–
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.)
|SÖZ
|51
|Dolmadı
|–
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.)
|SÖZ
|9
|Dolmadı
|–
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İnd. İng.)
|SÖZ
|35
|Dolmadı
|–