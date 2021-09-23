Halkın sağlığıyla oynayacaklardı

Haberin Devamı

Sahte ilaçları piyasaya sürmeye hazırlanan şebekenin, dikkat çekmemek için lüks rezidanslarda ofis kiraladıkları ve bu mekânlarda sahte ilaç üretimi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Önceki gün Ümraniye’deki 2’si rezidans 3 ayrı adres ve bir otomobile operasyon yapıldı. Operasyonda ele geçirilen ilaçlar, tecrübeli polisleri bile şaşırttı.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON TL

Yapılan aramalarda, koronavirüs tedavisinde kullanılan 950 adet Remdesivir; 176 bin 399 adet yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve flakon anabolik steroidler; 267 bin 840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flakon, 2 dolum pompası, sprey boya ve 2 adet kapak takma aparatı olmak üzere toplam 445 bin 195 adet ürün ele geçirildi. Toplam 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen sahte ilaçların piyasa değerinin 7.5 milyon liranın üzerinde olduğu ortaya çıktı.