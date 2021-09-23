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Halkın sağlığıyla oynayacaklardı

#İlaç#Sahte#Baskın
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı
Çetin AYDIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin merdivenaltı üretilen yüklü miktardaki ilacı, piyasa süreceği bilgisine ulaştı.

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Sahte ilaçları piyasaya sürmeye hazırlanan şebekenin, dikkat çekmemek için lüks rezidanslarda ofis kiraladıkları ve bu mekânlarda sahte ilaç üretimi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Önceki gün Ümraniye’deki 2’si rezidans 3 ayrı adres ve bir otomobile operasyon yapıldı. Operasyonda ele geçirilen ilaçlar, tecrübeli polisleri bile şaşırttı.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON TL

Yapılan aramalarda, koronavirüs tedavisinde kullanılan 950 adet Remdesivir; 176 bin 399 adet yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve flakon anabolik steroidler; 267 bin 840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flakon, 2 dolum pompası, sprey boya ve 2 adet kapak takma aparatı olmak üzere toplam 445 bin 195 adet ürün ele geçirildi. Toplam 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen sahte ilaçların piyasa değerinin 7.5 milyon liranın üzerinde olduğu ortaya çıktı.

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#İlaç#Sahte#Baskın