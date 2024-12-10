Halkı bombalarla ölürken o lüks araç koleksiyonu yapmış... Esadların milyonluk otoparkı

Haberin Devamı

SURİYE’de kontrolü ele geçiren muhalifler, Rusya’ya kaçan eski rejim lideri Beşar Esad’ın geride bıraktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dün de yağmalanan sarayındaki otoparkta, Esad’ın otomobil koleksiyonu görüntülendi.

MUHALİFLER EL KOYDU

Aralarında Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce gibi ultra lüks marka otomobillerin yanı sıra birçok markanın üst segmentinin de görüldüğü videolar sosyal medyada dolaşıma girerken, araçlara muhalifler tarafından el koyulduğu belirtildi.

GİZLİ TÜNEL AĞI...

Muhalif gruplar, Esad ailesine ait gizli bir tünel ağını da ortaya çıkardı. Esad’ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad’a ait bir malikânede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Havalandırması, oturma odaları, yatak odaları bulunan kaçış tünellerinin kamyonların geçebileceği büyüklükte olması dikkat çekti. Baskın sırasında Esad ailesine ait gizli evraklar ve değerli eşyalar da ele geçirildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Terör koridoru hayaline bir darbe daha! Menbiç kurtarıldı Haberi görüntüle

ASKERLERLE ÇÖLDE YÜRÜDÜK

Muhaliflerin kontrolüne geçen Şam’da silahlarını bırakıp, üniformalarını çıkartan Esad’ın askerleri ortada kaldı. Kimsenin araçlarına almadığı askerler, gruplar halinde kilometrelerce yolu yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Şam yolunda birlikte yürüdüğümüz askerler “Zorla silah altına alıp, savaşmamızı istediler. Esad’a bin lanet olsun, kurtulduk” dedi.

Moskova’ya sığınan Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın sürdüğü şatafatlı hayatın kanıtları bir bir ortaya çıkıyor.

Ortada kalan rejim askerleri Esad’a lanet okudu...

EMEVİ’DE ŞÜKÜR NAMAZI

Suriye’nin farklı illerinden gelenlerle, Şam’da yaşayan Esad karşıtları, tarihi Emevi Camisi’nde şükür namazı kıldı.

Haberin Devamı

DEVLET HAFIZASI YANDI

Yarım asrı geçkin Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam’dan kaçış da yaşanıyor. Esad döneminde devletin kritik kurumlarında çalışan birçok bürokrat, üst düzey yönetici ailelerini de yanlarına alarak Şam’ı terk etti.Bazı kişiler de kişisel bilgilerinin muhaliflerinin eline geçmemesi için devlet kurumlarındaki evrakları yaktı, binaları ateşe verdi.

KARDEŞ ESAD’IN YERALTI KONAĞI

Esad’ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad’ın malikanesinin altında havalandırması, oturma odaları, yatak odaları, kasalar ve değerli eşyaların olduğu tünel ağı ortaya çıkarıldı.

Haberin Devamı

HALEP’TE TÜRK LİRASI GEÇİYOR

- Suriye’de muhalif grupların kontrolüne geçen Halep’te, Suriye lirasıyla birlikte Türk Lirası kullanılmaya başlandı. İdlib’den Halep’e dönüşler sürerken, alışverişlerde TL tercih ediliyor. Halep’te yaşayan Mustafa Hasan, “Suriye Türkmeniyim. Allah’a şükürler olsun alışverişimizi Türk lirasıyla yapıyoruz. Esad’ın parasının hiçbir değeri kalmadı” dedi. Hasan, İstanbul’da 10 yıl yaşadığını ve burada hayatın zor olduğunu, ancak Türk lirası kullanmanın mutluluk verdiğini belirtti. Esnaf Abu Ubeyde ise, “Hayat rutin olarak devam etmeye başladı. İnşallah hayat güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Hürriyet, Esad’ın işkence hapishanesi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi’ni görüntüledi. İşkence odaları, idam urganları, foseptik çukur içinde hücreler dikkat çekti.