Halkbank’tan 'lüks parti' iddialarına ilişkin açıklama

Bankadan yapılan açıklamada, bir medya kuruluşuna ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankanın Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalar olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."