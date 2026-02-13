Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni, Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlendi

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül​​​​​​​ ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, girişimcilik ekosistemine değer katan projelerini hayata geçiren kadın girişimcilere ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte, yılın üreten kadın girişimcisi, teknoloji tabanlı kadın girişimci, sıfır atık ve sürdürülebilirlik, yükselen yıldız, kadın kooperatifi kategorilerinde kadın girşimcilere ödülleri verilirken, Alev Alatlı Özel Ödülü Prof. Dr. Hülya Tezcan'a takdim edildi.

Osman Arslan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum vizyonu doğrultusunda kadın girişimciliğini 2021 yılından bu yana öncelikli çalışma alanlarından birisi olarak konumlandırdıklarını söyledi.

Kadın girişimci ekosisteminin farklı ihtiyaçlarını kapsayan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam etmekte olduklarını aktaran Arslan, "Üreten kadının bankası olma misyonumuzla bugüne kadar 267 bini aşkın kadın girişimciye toplam 125 milyar liralık finansman desteği sağladık." açıklamasını yaptı.



"KADIN GİRİŞİMCİLERE KULLANDIRILAN HER 3 KREDİDEN 1'İ HALKBANK TARAFINDAN KULLANDIRILIYOR"

Osman Arslan, Türkiye'de kadın girişimcilere kullandırılan her 3 krediden 1'inin Halkbank tarafından kullandırılmakta olduğuna işaret ederek, girişimcilik için yalnızca finansmanın yeterli olmadığına dikkati çekti.

Bugüne kadar 21 farklı ilde gerçekleştirilen 25 buluşma ile farklı meslek gruplarından kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri ile doğrudan temas kurduklarını aktaran Arslan, "Kadın girişimcileri yalnızca sahada değil, eğitim ve gelişim yolculuklarında da destekledik. 6 binden fazla kadın girişimcimize marka yönetimi, dijital pazarlama, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda oldukça kapsamlı eğitimler verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Halkbank olarak güçlü iç işbirliklerine de büyük önem vermekte olduklarını ifade ederek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kendi işini kurmak isteyen girişimciler için başlattığı Yükselen Kadınlar Projesi'ne de destek sağlamaktayız. Halkbank olarak bu vizyonu yalnızca ekonomiyle sınırlı görmüyor. Hayatın her alanında sahiplenmeye çalışıyoruz." dedi.

"KADINLAR TOPLUMUN MANEVİ MİMARI OLDUĞU KADAR EKONOMİMİZİN DE EN DİNAMİK AKTÖRLERİ"

Arslan, Anadolu'nun dört bir tarafından gelen tekstilden tarıma, gıdadan, teknolojiye kadar farklı sektörlerde üretim yapan, engelleri aşarak kendi başarı hikayelerini yazan kadın girişimcilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kadın girişimcilerin kendi alanında ülke ekonomisinde aktif ve somut bir role sahip olduğunu kaydeden Arslan şöyle devam etti:

"Gördük ki kadınlar desteklendiğinde ve önlerindeki engeller aşıldığında bir toplumu dönüştürüyor, ekonomiye güç katıyor ve geleceğin inşasına katkı sunuyorlar. Çünkü kadın girişimciler yalnızca kendileri için değil, aileleri, toplumları ve hatta tüm insanlık için hayal kuruyorlar. Biz de Halkbank olarak bu hayal ile Türkiye Yüzyılı vizyonuna değer katan her girişimcinin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizleri bu yolda yalnız bırakmayacağız. En güçlü destekçiniz olmaya devam edeceğiz."

Arslan, kadınların toplumun manevi mimarı olduğu kadar ekonominin de en dinamik aktörlerinden olduğuna işaret ederek, "Girişimci kadınların güçlenmesiyle ailemiz daha da kökleşecek, ailemiz kökleştikçe de ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha hızlı ve kararlı adımlarla ilerleyecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

