Halka bomba yağdırdılar

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Darbe girişiminin başlamasının ardından hainler Beştepe’ye doğru harekete geçti. 6 tank, havadan uçak ve helikopterlerle harekete geçen darbecilere ilk direnişi ise vatandaşlar gösterdi. Alarm durumuna geçen Beştepe’deki koruma ekibi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelini etkisiz hale getirirken, vatandaşlar ise dışarıda darbecilere direniyordu.

VATANDAŞ ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Etten duvar ören halk hem tankların Beştepe’ye girişini engelledi hem aralarında rütbelilerin de olduğu darbecileri yakaladı. FETÖ’cülerin karadan Beştepe’ye girişleri engellenirken havadaki hareketlilik sürüyordu. Darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları, bölgede alçak uçuş yapmaya başladı. Ses hızını aşarak “sonik patlamalar” ile vatandaşları dağıtmaya çalıştılar. Darbecilerin kontrolündeki helikopterler ise Beştepe’nin avlusuna iniş yapmaya hazırlanıyordu. Ancak toplanan kalabalık buna da engel oldu. Darbeciler içeri giremeyince halkın üzerine bomba yağdırmaya başladı. Sabaha karşı üniformalı hainlerin kontrolündeki savaş uçakları belirdi gökyüzünde. Önce vatandaşların üzerinden alçak uçuş yaptılar. Ardından da peş peşe iki bomba atıldı Beştepe’ye ve önündeki kavşakta darbeye direnen halkın üzerine. FETÖ’cü hainlerin bombalı saldırılarında demokrasiye sahip çıkan 31 kişi şehit düştü, 188 kişi de gazi oldu.