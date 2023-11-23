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'Halka arz' tuzağıyla dolandırıp parasını aldılar: Elimde ne varsa gitti

Güncelleme Tarihi:

#Halka Arz#Dolandırıcılık#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 11:40

Halka arzlar yatırımcılar kadar dolandırıcıların da iştahını kabarttı. İstanbul'da bir vatandaş özel bir bankadan arandığına ve halka arzdan daha fazla hisse alabileceği yalanına inandı. Gönderilen sahte siteye para yatırdı. Parasını çekmek istediğinde ise dolandırıldığını anladı.

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Dolanıcılar şimdi de 'halka arz yalanıyla tuzağa düşürüyor. Parasına para katacağını sanarken dolandırıcıların mağduru olan bir vatandaş, binlerce lirasını kaptırdı.

Halka arz tuzağıyla dolandırıp parasını aldılar: Elimde ne varsa gitti

İNTERNET SİTESİNE PARA YATIRMALARINI İSTİYORLAR

Dolandırıcılar, özel bir bankadan aradıklarını, halka arzlardan yüksek sayıda hisse alabileceklerini söylediler. Daha fazla inandırıcı olmak için kurdukları sahte özel bankanın sitesinin linkini gönderdiler ve buraya para yatırmalarını istedi.

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Halka arz tuzağıyla dolandırıp parasını aldılar: Elimde ne varsa gitti

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EŞ ZAMANLI OLARAK SAHTE MESAJ

Gönderdikleri banka hesabına parayı yatırdığında bir dolandırıcı da açtıkları sahte sitenin başında duruyordu ve eş zamanlı gönderilen para sahte sitede hesaba yatmış görünüyordu. Sistemden parayı çekmek isteyen mağdur parayı çekemedi. Para hesabına geçmeyince bir gün sonra dolandırıcıları tekrar aradı ve telefonunu açan olmayınca dolandırıldığını anladı.

Halka arz tuzağıyla dolandırıp parasını aldılar: Elimde ne varsa gitti

Parasını kaptıran ve dolandırıcılardan şikayetçi olan mağdur vatandaş, Kanal D'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İstedikleri parayı gönderdiğimde sıkıntı yoktu. Yüzde 50-60 kazancım olacağını sanıyordum. İnternet sayfasında parayı görünce bunlara inandım. Parayı çekmek istediğimde ulaşamadım. Panelin gerçek olmadığını öğrendim. Tezgahı kurmuşlar. Halka arzdan yüksek hisse alacağımı sanarken dolandırıldım. Elimde ne varsa gitti.

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#Halka Arz#Dolandırıcılık#İstanbul

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