'Halka arz' tuzağıyla dolandırıp parasını aldılar: Elimde ne varsa gitti

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Dolanıcılar şimdi de 'halka arz yalanıyla tuzağa düşürüyor. Parasına para katacağını sanarken dolandırıcıların mağduru olan bir vatandaş, binlerce lirasını kaptırdı.

İNTERNET SİTESİNE PARA YATIRMALARINI İSTİYORLAR

Dolandırıcılar, özel bir bankadan aradıklarını, halka arzlardan yüksek sayıda hisse alabileceklerini söylediler. Daha fazla inandırıcı olmak için kurdukları sahte özel bankanın sitesinin linkini gönderdiler ve buraya para yatırmalarını istedi.

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EŞ ZAMANLI OLARAK SAHTE MESAJ

Gönderdikleri banka hesabına parayı yatırdığında bir dolandırıcı da açtıkları sahte sitenin başında duruyordu ve eş zamanlı gönderilen para sahte sitede hesaba yatmış görünüyordu. Sistemden parayı çekmek isteyen mağdur parayı çekemedi. Para hesabına geçmeyince bir gün sonra dolandırıcıları tekrar aradı ve telefonunu açan olmayınca dolandırıldığını anladı.

Parasını kaptıran ve dolandırıcılardan şikayetçi olan mağdur vatandaş, Kanal D'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İstedikleri parayı gönderdiğimde sıkıntı yoktu. Yüzde 50-60 kazancım olacağını sanıyordum. İnternet sayfasında parayı görünce bunlara inandım. Parayı çekmek istediğimde ulaşamadım. Panelin gerçek olmadığını öğrendim. Tezgahı kurmuşlar. Halka arzdan yüksek hisse alacağımı sanarken dolandırıldım. Elimde ne varsa gitti.