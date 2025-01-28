Son dakika: Halk TV'nin yayınına yönelik soruşturmada 3 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini vererek, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın, 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçları bakımından yürütüldüğü öğrenildi.

BARIŞ PEHLİVAN, SERHAN ASKER VE SEDA SELEK VE GÖZALTINA ALINDI

İBB Başkanı İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısının ardından, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, aynı zamanda bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edildi. Yayının incelenmesinin ardından Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, devam eden soruşturma kapsamında 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından gözaltına alındı.