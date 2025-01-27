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Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Halk TV#Barış Pehlivan
Halk TVnin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 23:28

Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlattı.

 

 

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Halk TV#Barış Pehlivan

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