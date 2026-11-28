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Aralarında spikerler Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu’nun da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturmada Cafer Mahiroğlu’na ait paravan şirket Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ aracılığı ile Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketleri ve şahsi hesaplarının fonlandığı ve ödemelerin ilgili hesaplarda kısa sürede birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı belirtildi.

Bustech isimli firmaya hakediş ödemeleri gerçekleştikçe çek bedellerinin bankadan elden çekilmek suretiyle Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu’na aylık 1 milyon 650 bin TL gayri resmi ödemeler karşılığında talimatlı, gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı öne sürüldü.