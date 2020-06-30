Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasının ardından ülkemizde de sahil, plaj ve parklar gibi yerlere giriş yasağı getirilmişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte, bu mekanların ne zaman faaliyete geçeceği merak konusuydu. Beklenen açıklamada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Ersoy, "Halk plajları ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı...

Halk plajları ne zaman açılacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi'nin açılışında, halk plajlarıyla ilgili çalışmalara değindi. Bakanlık olarak ücretsiz halk plajlarını birçok bölgede yayacaklarının müjdesini veren Ersoy; "Bodrum sadece arkeolojik olarak değil, kültürel faaliyetleriyle de Türkiye’nin önemli noktalarından bir tanesi. Turizm, kültür ve sanatla taçlandırırsanız çok değerli ve rakipsiz oluyor. Geçen sene bu bağlamda bin 300 kişilik sahneyi de hizmete almıştık. 1 Temmuz itibariyle sanat sahnemiz hizmete giriyor. Bodrum’da ücretsiz halk plajımız da 1 Temmuz’da hizmete girecek. Halk plajlarını da Türkiye’nin birçok yerine yayıyoruz. Temmuz sonuna kadar Antalya Belek ve Kadriye bölgelerinde iki plajı daha devralacağız. Ege’nin çeşitli bölgelerinde halktan çok fazla talep gören, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz halk plajlarını yaymaya devam edeceğiz. Bodrum’un merkezinin, esnafıyla birlikte canlanması çok önemli. Turizm ve kültürde yaptığınız faaliyetlerle esnafı da işin içine dahil ederseniz herkesin mutlu olduğu sonuç elde ediyorsunuz. Emeği geçen herkese gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hem Bodrum için hem de ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.