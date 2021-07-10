Halk ozanı ‘Hozatlı’nın sazı yetim...

1934 yılında Tunceli Ovacık’ın Güneykova (eski ismiyle Çakberi) köyünde dünyaya gelen Hozatlı Ahmet Yurt, Alevi halklarının tarih boyunca yaşadıklarına sazıyla ve sözüyle tercüman olmuş, Anadolu’nun bu köklü kültürünün taşıyıcısı olmuştu. 2001 senesinde verdiği bir röportajda soyunun Hozat’taki Sarı Saltık Ailesi’nden geldiğini anlatmıştı: “20 yaşındayken Erzincan, Sivas, İstanbul, Adana, Antalya yani Anadolu’nun Alevi bölgelerine gittim, gezdim. Sarı Saltık evladı olarak dedelik unvanı adı altında halkla ilgilendim çok âlim, ilim sahibi kimselerle karşılaştım ve hayatım bugüne kadar öyle geçti. Aleviliğe karşı büyük bir sevgim var. Alevilik kültür ve felsefesini seven bir kişiyim. Her gittiğim yerde ben Aleviyim, ben Kızılbaşım diyen insanlardan beklediğim birçok şeyler olmuştur; başta ilim güzel bir şeydir, ahlak güzel bir şeydir, edep güzel bir şeydir, erkan güzel bir şeydir, sevgi güzel bir şeydir, hoşgörü güzel bir şeydir diyorum. Daha bundan güzeli de yoktur. Gittiğim yerlerde güzel sevgi gördüm. Bugüne kadar halkla ilişkim kopmamıştır, onlarla iç içe yaşamaktayım.”

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Halk ozanlarımızdan Hozatlı Ahmet Yurt Dede’nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz” denildi.

Yazar Turabi Saltık, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, “Sarı Saltık Ocağımızın mensubu, ailemizin büyüğü Ahmet Yurt Dede’yi kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Ahmet Dede, sadece Sarı Saltık Ocağı’nın değil Dersim’in bir Piriydi, Aleviliğin de kültür elçisiydi. Nefesleri, yolu, süreği, sazıyla deyişleriyle Aleviliği bütün dünya sevdirmişti” dedi.

HASAN SALTIK’LA AKRABA

Yurt, geçen ay hayatını kaybeden, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’ın akrabasıydı. Eşi Fethiye Yurt da 15 gün önce koronavirüsten ölen Yurt, bugün Tunceli Hozat Cemevi’ndeki törenin ardından toprağa verilecek.

KILIÇDAROĞLU: SAZIYLA SÖZÜYLE İNSANIMIZIN SESİYDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Yurt Dede’nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Sazıyla, sözüyle insanımızın sesi olup kültürümüzü nesilden nesile aktaran büyük bir ozanımız Hozatlı Ahmet Yurt Dede’nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

AKŞENER: YÜREĞİMİZİ TİTRETİRDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Anadolu’muzun has bahçesinden yolumuzu aydınlatan bir değeri daha kaybettik… Sazının teliyle yüreğimizi titreten halk ozanımız Hozatlı Ahmet Yurt Dede’yi kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” mesajı paylaştı.

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