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Halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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#Bursa#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 17:26

BURSA’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Sivrikaya (73), ağır yaralandı. Sivrikaya'nın kaza yerindeki kaskının da parçalandığı görüldü.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan İbrahim Sivrikaya’nın kullandığı 16 KFB 78 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi'nden yola çıkan, Maşallah Açkan (48) yönetimindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Kaskı parçalara ayrılan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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