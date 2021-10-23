Halk otobüsünün önünü kesip, bıçakla camına hasar verdi

Olay, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Soner Ö., seyir halindeki halk otobüsünün önüne geçti. Otobüsü durduran şoföre camdan elindeki bıçağı savuran Soner Ö., kapıları açmasını istedi.
Sürücünün kapıyı açmamasına sinirlenip elindeki bıçağı defalarca otobüsün ön camına vuran Soner Ö., araçtaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolcuların ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Soner Ö.'yü gözaltına aldı.
Şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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