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Hürriyet
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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Halk otobüsündeki yangın korkuttu

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Halk otobüsündeki yangın korkuttu
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı. Yangında, otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan İlker Kutlu yönetimindeki 33 S 5017 plakalı halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye, çevredekiler de yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın otobüsün motor ve kaporta kısmında maddi hasara neden oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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