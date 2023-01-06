Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Halk otobüsünde unutulanlar şaşırttı! Su kabağı bile var...

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Otobüs#Kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 09:35

Antalya'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların sahiplerine daha güvenli ulaştırılması için barkot ve poşetleme dönemine geçildi. Elbiseden paraya kadar yaklaşık 10 bin parça eşyanın unutulduğu otobüslerde; vatandaşlar tarafından su kabağı, gofret, tepsi ve salça unutulması "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Haberin Devamı

Antalya'da yüz binlerce vatandaşın ulaşımını sağlamak için kullandığı toplu taşıma araçlarında her gün onlarca eşya unutulurken, eşyalar şoförün paketlemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kayıp Eşya Bürosu'na getiriliyor. Büroya getirilen eşyalara görevli bir personel tarafından barkot numarası verildikten sonra, vatandaşların da kontrol edebileceği şekilde internet ortamına işleniyor.

Halk otobüsünde unutulanlar şaşırttı Su kabağı bile var...

TEPSİ, GOFRET, SU KABAĞI VE SALÇA UNUTULANLAR ARASINDA

Eşyalar belirli bir düzenle muhafaza edilirken, 1 ay boyunca alınmayanlar ise Büyükşehir Belediyesi hazinesine gidiyor. 2022 yılı Aralık ayında bir otobüs içerisinde unutulan tepsi, gofret, su kabağı ve salça ise unutulanlar arasında en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Öte yandan, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların sahiplerine daha hızlı ulaştırılabilmesi için mobil uygulama kuruldu. Uygulama üzerinden vatandaşlar adım adım eşyalarının nerede olduğunu görebiliyor. Unutulan eşyalar arasında, para, oyuncak, şemsiye, kimlik, çanta ve kıyafet olduğu görüldü.

Haberin Devamı

Halk otobüsünde unutulanlar şaşırttı Su kabağı bile var...

"BULUNAN YABANCI PARALARI TL’YE, ZİYNET EŞYALARINI DA PARAYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Ekim ayında unutulan eşyaları poşetleme dönemine geçtiklerini belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Kayıp eşyayı bulan şoför poşete koyarak üzerine notlarını alıyor. Daha sonra ise eşya depolamaya teslim ediliyor. Mobil denetleme ekibimiz tarafından adreslerden toplanarak buraya getiriliyor. Belli bir süre burada bekletiyoruz. Bozulabilecek olan ürünleri 1 gün bekletip, sonra imha ediyoruz. Onun dışında paraları, cüzdanları, eşyaları 1 ay saklıyoruz. 1 ay sonra malzemelerin bir kısmını sosyal hizmetlere teslim ediyoruz. Bulunan paraları mali hizmetlere emanet olarak belediyemizin kasasına bırakıyoruz. Bulunan yabancı paraları TL’ye, ziynet eşyalarını da paraya dönüştürüyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Halk otobüsünde unutulanlar şaşırttı Su kabağı bile var...

"2022 YILINDA YAKLAŞIK 10 BİN TANE KAYIP EŞYASI GELDİYSE BUNUN ÇOĞUNLUĞU TESLİM ETTİK"

Mobil takip sisteminden vatandaşların kaybettikleri eşyaları görebildiğini belirten Tonguç, "Orada eşyanın kaydını görebiliyor. Çağrı merkezinden de bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımız otobüs şoförü tarafından poşete konulan eşyasını kendisi açıyor. Güven unsuru daha fazla oluyor. Bulduğumuz eşyamızı vatandaşımıza teslim etme oranımız arttı. 2022 yılında yaklaşık 10 bin tane Kayıp eşyası geldiyse bunun çoğunluğu teslim ettik. Buraya çok ilginç ürünler geliyor. Vatandaşımız yemeğini unutuyor, kısa dayanacak malzemeleri de unutuyor. Ciddi para unutanlar da oluyor, onları da teslim ediyoruz. Ulaşım kartlarından da o kişinin o otobüse binip binmediğini teyit ediyoruz" açıklamasına yer verdi.

Haberin Devamı

Halk otobüsünde unutulanlar şaşırttı Su kabağı bile var...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Otobüs#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele