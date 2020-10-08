İHA
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Halk otobüsünde 'pes' dedirten görüntü! Maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı
Diyarbakır’da bir vatandaş, halk otobüsünde koronavirüs salgınından korunmak için ağzını ve burnunu kapatması gereken maskeyle gözlerini kapattı.
Diyarbakır'da halk otobüsünde yolculuk eden vatandaş, ağzını ve burnunun kapaması gereken maskeyle gözlerini kapattığı görüldü. Sorumsuz vatandaş, uyarılara rağmen yolculuk boyunca maskesini düzeltmedi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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