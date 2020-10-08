Halk otobüsünde 'pes' dedirten görüntü! Maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı

Diyarbakır'da halk otobüsünde yolculuk eden vatandaş, ağzını ve burnunun kapaması gereken maskeyle gözlerini kapattığı görüldü. Sorumsuz vatandaş, uyarılara rağmen yolculuk boyunca maskesini düzeltmedi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.