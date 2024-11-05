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Halk otobüsünde açık kapıdan düşen adam 38 gün sonra hayatını kaybetti

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#Otobüs#Kayseri#Kayseri Haberleri
Halk otobüsünde açık kapıdan düşen adam 38 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 16:29

Kayseri'de ani fren nedeniyle dengesini kaybedip, halk otobüsünün açık kapısından düşen Şükrü Özcan (74), 38 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, 27 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı.

Halk otobüsünde açık kapıdan düşen adam 38 gün sonra hayatını kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesini, dün yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Özcan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Halk otobüsünde açık kapıdan düşen adam 38 gün sonra hayatını kaybetti

Öte yandan, halk otobüsünün şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Halk otobüsünde açık kapıdan düşen adam 38 gün sonra hayatını kaybetti

Şükrü Özcan'ın otobüsün açık olan ön kapısından düştüğü anlar ise özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özcan’ın otobüse elinde bir çanta ile bindiği, bir süre ayakta gittiği ve yerine oturmak istediği sırada otobüsün ani freniyle dengesini kaybedip, ön kapıdan düştüğü görüldü. Öte yandan, görüntülerde çevredekilerin panikle Özcan’a doğru koştukları, otobüs şoförünün de sağlık görevlilerini arayıp yolcunun aşağı düştüğünü anlattığı ve acil ambulans talep ettiği de yer aldı. 

Halk otobüsünde açık kapıdan düşen adam 38 gün sonra hayatını kaybetti

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#Otobüs#Kayseri#Kayseri Haberleri

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