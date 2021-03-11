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GeriGündem Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı
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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı

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Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, halk otobüsü şoförü Emre Kara, araçta rahatsızlanan yolcusunu, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Derince-Umuttepe güzergahında sefer yapan halk otobüsündeki bir kadın yolcu, şiddetli karın ağrısıyla oturduğu yerden kalktı. Yolcunun acı çektiğini fark eden Emre Kara, araçta bulunanlara bilgi verdikten sonra hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi. Yolcuyu hastaneye ulaştıran Kara, acil servisin önünde durup, kadını sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra seferine devam etti.

Görevini yaptığını belirten Kara, “Yolcularımız, yardımcı oldu. Belediye halk otobüsü şoförlerine verilen eğitime uygun davrandım” dedi.  

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