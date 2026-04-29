Bartın'da öğrencileri taşıyan otobüs, otomobilin üzerine devrildi: 46 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 09:55

Bartın Üniversitesine öğrenci taşıyan özel halk otobüsü kampüs girişindeki virajda otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücüler ile 44 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bartın-Ankara kara yolu Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar kampüsü önünde meydana geldi.

Kent merkezinden Bartın Üniversitesi’ne öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki 74 HO 1053 özel halk otobüsü, viyadüğün altındaki kavşaktan dönerken yan yoldan gelen İ.Ç yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada sürücülerle özel halk otobüsünde bulunan 44 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 12 öğrenci, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Diğerlerinin tedavisi sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
