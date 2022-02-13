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Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

#Şanlıurfa#Kaza#AFAD

Şanlıurfa'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile AFAD’a ait araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüsün sürücüsü Memduh Çakmak (34) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Memduh Çakmak’ın kullandığı 63 H 0117 plakalı yolcusu bulunmayan halk otobüsüyle Orhan Bulut yönetimindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait 63 K 7900 plakalı araç, Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle AFAD'a ait kamyonet hurdaya dönerken, kontrolden çıkan otobüs ise yol kenarındaki duvara çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde otobüs sürücüsü Memduh Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD'a ait aracın sürücüsü Orhan Bulut ile yanında bulunan Mehmet Şahin Akan ve Haldun Çiftçi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Memduh Çakmak'ın cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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#Şanlıurfa#Kaza#AFAD

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