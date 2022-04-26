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Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini pompalı tüfekle vurdu

#Sakarya#Adapazarı#Halk Eğitim Merkezi
Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini pompalı tüfekle vurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kardeşi tarafından vurulan Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi’nde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralanan Uygar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdulvahit Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Sakarya#Adapazarı#Halk Eğitim Merkezi

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