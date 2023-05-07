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Halk eğitim dijitale taşındı

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#Mahmut Özer#Halk Eğitim#Dijital
Halk eğitim dijitale taşındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 07:00

HALK eğitim merkezilerindeki eğitimler dijital platforma taşındı. Katılımcıların dersleri  istediği yerden takip edebileceği ve sonunda sertifika almaya hak kazanacağı dijital sistem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından tanıtıldı.

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Bakan Özer, ‘her zaman, her yerde, herkes için eğitim’ parolasıyla hazırlanan Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı ‘HEMBA’ projesinin Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki vatandaşlarımızın uzaktan dijital bir modül üzerinden halk eğitim merkezi kurslarına katılıp e-Devlet üzerinden sertifikalarını alabileceği bir mekanizma inşa ettik. Türkiye dışındaki vatandaşlarımıza ‘Siz yalnız değilsiniz, bakanlık olarak ihtiyaçlarınızı gidermek için elimiz üstünüzde’ diyerek bu projeyi başlattık. HEMBA tüm dünyadaki kardeşlerimize hizmet edecek bir platform olacak” dedi.

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#Mahmut Özer#Halk Eğitim#Dijital

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