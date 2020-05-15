Halk düşmanları yardım aracına saldırdı: 2 ölü

Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek ekibi, yardım götürdükleri Eğribelen mahallesinden dönüşte PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 1 belediye çalışanı ile araçtaki 1 vatandaş hayatını kaybetti, 1 belediye çalışanı da yaralandı. Olay dün saat 12.00 sıralarında Özalp ilçesinin Mehmetalan mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen mahallesine Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım götürüldü. Ekibin ilçeye dönüşü sırasında içinde bulundukları araca, arkadan gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 belediye çalışanı ile yolda araca aldıkları 1 vatandaş hayatını kaybetti, belediye çalışanı 1 kişi de yaralandı. Yaralı ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak” ifadelerine yer verdi.

HAİN SALDIRIYA BÜYÜK ÖFKE



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saldırıya tepki göstererek, “Mübarek Ramazan günü hain terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Görevi başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

‘ALÇAKÇA SALDIRI’



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

‘HESABI SORULACAK’



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle tepki gösterdi: “Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK’lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı. Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır.”

‘İNSANLIK DIŞI’



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya tepki göstererek, “Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van’da PKK’lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor” dedi.