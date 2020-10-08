Halk bile biliyor; gargara işe yaramaz

Koronavirüsle tanıştığımız ilk günlerde korunmak için kelle paça çorbasını tavsiye eden Canan Karatay, son olarak da “Karbonatlı gargara yapın” önerisinde bulunmuştu. Canan Karatay’ın açıklamalarına, meslek hayatı boyunca enfeksiyon hastalıkları üzerine çalışan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan yanıt geldi. Bu tip uygulamaların halkta yalancı güven duygusu oluşturup gerekli diğer terbirlerin uygulanmamasına neden olabileceğini anlatan Mehmet Ceyhan şunları söyledi:

VİCDANLARINA BIRAKIYORUM

“Ne bilimsel ne de pratikteki uygulamalarda virüsten korunmanın maske, mesafe, el hijyeni dışında bir anlamının olmadığını biliyoruz. Sadece karbonat değil, sirkeydi, tuzlu suydu bunların bir kısmı bakteriler için belki bir miktar etkili olabilir ama bunun virüsü bırakın öldürmeyi, ortamdan uzaklaştırmak için bile bir etkisi yok. Ben bunu söyleyenlerin vicdanına bırakıyorum.”

YÜZEYDEN DE BULAŞIR

Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan, koronavirüsün yüzeyden bulaşma riskinin düşük olduğu konulu makaleyi de değerlendiren Ceyhan, “Bu görüşün aleyhine olan da epeyce çalışma çıktı. Virüs havadan da, yüzeyden de bulaşır” dedi. Ceyhan kış aylarında virüsün yayılma hızının artıp artmayacağıyla ilgili tartışmalara ise, “Yazın nasıl salgının sıcaktan yavaşlayacağını söylemiyorsak kışın da birden patlamalar şeklinde artış beklemiyoruz” diye yanıt verdi.