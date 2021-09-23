Halk Bankası sınav sonuçları açıklandı - Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı) Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Halkbank sınav sonuçlarının Https://Sinavbasvuru.Anadolu.Edu.Tr/ adresinden yayınlandı. Yapılan sonuç duyurusunda “05 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Halk Bankası Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı) Sınavı sonuçları yayınlanmış, sınav sonuçlarına yönelik itiraz girişleri aktif edilmiştir. 24 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden itiraz girişleri yapılabilir.” İfadelerine yer verildi. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek bireysel sonuçlarını öğrenebilecek.
Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde üniversiteye yapabilirler.