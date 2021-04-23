Halkbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Halkbank öğle arası ve çalışma saatleri bilgisi

Halk Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Halk bankası hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? İşte, 2021 Halk Bankası çalışma saatleri...

Halk Bankası çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları da hizmet vermemektedir.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

HALK BANKASI TARİHİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye basit ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan devlet bankasıdır.

Kökeni 1933 yılına uzanan ve Türkiye’de ki en eski bankalarından bir tanesi olan Halkbank 1950 yılından sonra ivme kazanıp farklı şehirlerde ard arda şubeler açmaya başladı. 2001 yılında Emlak Bankası ve 2004 yılında Pamukbank’ı bünyesine katarak gücünü arttıran Halkbank, günümüzde Türkiye’nin en yaygın bankalarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Halkbank merkez binası, Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 34746 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 340 93 99 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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