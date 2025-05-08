Halıya sarılarak denize atılmıştı! Sedef Güler cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

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Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran günü elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde kadın cesedi bulundu. Polisin çalışmasında hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

SEDEF GÜLER'İN ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesi Güler’in annesi sinir krizi geçirdi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Yavuz Güngör, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu diğer sanık Fırat Baykara ise mahkemede hazır bulundu.

"GELDİ, İÇTİ, ÖLDÜ"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yavuz Güngör, "Hiçbir şey yapmadık biz. Kız zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Geldi, içti, öldü. Savunmamın SEGBİS ile alınmasını istemiyorum. Duruşmada savunma yapmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanığın bir sonraki duruşmada salona getirilmesine oy birliğiyle karar verdi.

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"SEDEF DİYE BİR KIZDAN HABERİM BİLE YOKTU"

Mahkemede hazır bulunan tutuklu sanık Fırat Baykara ise avukatının olmaması nedeniyle savunma yapmadı. Son sözü sorulan sanık Güngör, "Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Baykara ise “Suçum yok, Sedef Güler’i tanımıyorum o eve gidene kadar Sedef diye bir kızdan haberim bile yoktu" dedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı "Biz adil bir yargılama yapıldığını düşünmüyoruz. Bu yüzden heyetinizi reddetme kararı aldık" diyerek reddi hakim talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların alınması için duruşmayı erteledi. Mahkeme reddi hakim talebinin değerlendirilmesi dosyanın 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine de hükmetti.